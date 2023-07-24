天使輪逾400貨櫃 颱風前趕打撈

天使輪貨櫃沉沒，三天打撈一四七只貨櫃，仍有四百多個貨櫃海上漂流。圖／高雄港務分公司提供 帛琉籍「天使輪」貨櫃船廿一日凌晨在高雄港外海沉船，近六百個空貨櫃落海漂散，高雄港務分公司連日投入工作船打撈，至昨天下午三時撈起一四七只貨櫃，仍有逾四百貨櫃載浮載沉。隨杜蘇芮颱風逼近，風浪增大，外界擔憂打撈工作受阻，災情可能擴大。

高雄港務分公司指出，這些貨櫃飄流方向會因每日海象情況而異動，至昨天下午三時，高雄鳳鼻頭周遭海域漂流的貨櫃大致都已處理，目前漂流貨櫃所在區域以南星、大林蒲及林園沿岸海域為主，小琉球和東港海域也有零星貨櫃漂散。

港務分公司昨天共投入廿八艘船打撈，包括三艘大型平台船、二艘起重船及多艘拖船；打撈人員採就近運上岸方式，屏東新園、小琉球海域一帶貨櫃，就近拉往東港鹽埔漁港，其餘貨櫃統一拖回港務公司調度的大型平台船集中，再運回高雄櫃場放置。

天使輪油艙油閥已關閉，廿一日在輪船周邊布設攔油索，目前尚未發現燃油外洩，潛水人員另完成船體右舷油櫃通氣口封堵，原訂昨上午七點下潛查看貨輪油櫃狀況，但因海象不佳，底流強勁而取消。

航港局與高雄港務分公司也發布航船布告及港灣通報，提醒過往船舶留意貨櫃漂流。港公司另依據貨櫃漂流狀況，隨時滾動管制調整船舶進出港口，以維護船舶航道安全。

杜蘇芮颱風進逼，港公司隨時掌握進度，一旦發布海上颱風警報，若海況條件允許，仍會要求海事工程廠商在安全條件下盡量打撈；估計颱風來臨前還有二天可作業。

昨天有一只漂流貨櫃侵入漁船航道，幸未傳出財損消息；東港漁會總幹事李淑娟說，颱風會增強海流，導致貨櫃亂漂，若漂進港內撞擊船隻將導致重大財損，另雖設有攔油索防堵油汙溢散，但大自然力量無人可控，港公司必須加緊腳步，避免衝擊海洋生態及漁民生計。