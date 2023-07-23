影／年齡差30歲！台中大叔愛上女網友 解定存45萬是詐
台中市50歲陳姓男子在上周前往銀行要解除定存45萬元，還跟行員表示是「結婚基金」，不過因時下愛情詐騙多，行員因得知陳男未與對方見過面即墜入愛河有疑問，趕緊通知警方到場，警方深入了解後，認為陳男認識的20歲女網友，是詐騙集團假冒，而且在警方要求查看對話紀錄時，對方還要求陳全數刪除，陳才知受騙上當。
第二警分局育才所警員陳倚文、施宗樺在18日上午，接獲轄內三信商銀行員通報，陳姓男子（50歲）要解除已存款多年的45萬元定存，期間不斷使用手機傳送訊息，擔心陳男遇到愛情詐騙。
兩警到場後，陳男解釋，上月間透過臉書平台，認識一名名為「美雅」的20歲女子，因為雙方相談甚歡，已經承諾互定終身，所以才會到銀行解除定存，作為結婚基金。
不過警方聽完陳男的說明後，連忙急問「是否看過本人」、「有無約會過」、「是否了解對方家庭、經濟狀況」等問題時，陳男都啞口無言。
警方希望查看陳男與對方的手機通訊紀錄，陳男詢問對方後，對方馬上要求陳將對話紀錄刪除，陳男見到對方此舉，加上警方的勸說，才打消領款念頭，也依警方指示，刪除與「美雅」的好友關係。
第二分局呼籲，手機已是現代人必備的工具，網路無所不在的強大功能更讓人機不離手，故因網路遭到詐騙的情形越來越普遍，其中，詐騙集團利用交友軟體或社群媒體，以「愛情」、「投資獲利」包裝的詐騙手法占了最大宗，時常讓無辜民眾受騙上當，白白財物辛苦積累的積蓄。
二分局提醒，網路資訊十分發達且個資不易保密，若接到陌生網路交友等訊息、陌生人與你攀談，都要提高警覺，尤其是對方找名義要求匯款、購買點數等等，切勿受騙上當，若有接到相關訊息，請撥打165反詐騙專線，或至附近派出所請求警方協助。
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