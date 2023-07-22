7人溯溪團迷路老梅瀑布山區受困 尋獲1男送醫

一群朋友7名男女組成溯溪團，今天上午到新北市石門區尖山湖一帶溯溪，到晚下午3點多走失，在山路中迷途報案求救。消防人員上山搜救，花了約3小時找到人，將受困7人帶下山，其名1男體力不支送醫。

新北市消防局第六大隊今天下午4點40分獲報，一群溯溪團共

7人，有5男2女，年紀都在35到40歲間，在新北市石門區尖山湖一帶山路迷失。

報案民眾表示，今天早上10點上山，車子停在青山瀑布停車場，為朋友相約一起溯溪，最後一次看到的大目標是下午3點40分在老梅瀑布，後來往南邊持續爬坡，過了1個小時後領隊發現迷路，目前無人受傷。

消防人員下午5點半自登山口分兩路入山搜救，約在晚間6點半找到民眾，晚間近9點，受困人員已全數帶至登山口，其中一名男性約40歲體力不支須就醫，後送金山台大。

消防局出動瑞芳中隊、金山、石門、秀峰分隊，共計1中隊、3分隊12車25人救援。受困民眾均有穿著救生衣、防寒衣及戴頭盔，裝備沒有問題。

第六大隊大隊長羅億田表示，民眾如果在溯溪登山過程中迷路了，一定要先保持冷靜並判斷當下狀況，立即手機撥打119或112求救，建議以下三步驟，以利搜救。

羅億田說，首先，人移至手機訊號收訊良好處所；第二按下新北119山難定位簡訊；第三原地等待救援，以利搜救人員前往定位點搜救，切勿慌張亂闖，以減少體力消耗及意外發生。 7人溯溪團迷路老梅瀑布山區受困，3小時後尋獲1男送醫。記者游明煌／翻攝

【中央社新北22日電】

新北消防局表示，有7名登山客今天溯溪與攀爬新北市石門的山區時迷路，下午報案求救。消防出動人員登山，分兩路搜索，晚間8時48分救出7人，其中1人體力不支，送醫治療。

新北消防局第六救災救護大隊表示，下午4時40分據報發生登山客迷路事件，依據報案者的描述，研判方位與召集搜救人員後，5時30分許，25名消防人員自尖山湖登山口分兩路前進搜救。

消防局表示，報案者描述，共5男2女全部7名登山客，今天早上10時上山，車子停在青山瀑布停車場，為朋友相互召集一起溯溪的團體。

報案人表示，最後一次看到的大目標是下午3時40分看見老梅瀑布，後來往南邊持續爬坡，過了1小時後，領隊發現迷路，目前無人受傷。

消防局表示，晚間6時32分接觸到7名登山客，在晚間8時48分將人員全數帶至登山口。其中一名約40歲男性，因體力不支送至台大醫院金山分院就醫。

第六大隊大隊長羅億田表示，如果在溯溪登山過程中迷路，一定要先保持冷靜並判斷當下狀況，立即手機撥打119或112求救，並將手機移至訊號收訊良好處所，按下新北119山難定位簡訊，原地等待救援，以利搜救人員前往定位點搜救，切勿慌張亂闖，以減少體力消耗及發生意外。