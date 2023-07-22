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不讓死神抓人！避大型車違規釀死 林口警兩天抓35件取締

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

這個月18日新北林口區有人遭大型車違規輾斃，為防止憾事不在發生。新北市林口警分局於這個月20日開始，針對各類大型車輛違規加強取締。短短兩天時間就開出35件大型車輛違規，其中又以闖紅燈最多，警方除依法製單舉發外，呼籲大車視線容易受阻，變換車道或轉彎時應謹慎，以確保行車安全。

據了解，這個月18日傍晚5時許，陳姓男子（34歲）駕駛一輛大貨車，沿著新北市林口區文化一路桃園往林口方向行駛，途中行經文化一路右轉中山路時，不慎擦撞車旁林男（64歲）所騎乘的腳踏車，導致林男人車捲入車底，當場輾斃慘死。

為防止類似情況再度發生，新北市林口警方於這個月20日開始，針對公車、聯結車及砂石車等大型車輛，展開全區大執法專案，短短兩天就開出35件大型車輛違規罰單。包括3件大貨車超載、1件跨越雙黃線、1件任意跨越車道行駛、4件違反標線標誌行駛，14件闖紅燈及12件行駛管制區等違規樣態。

林口分局呼籲，大型車車體較大較長，易生視線死角，發生事故所造成的損害較為嚴重，警方除規劃防制交通事故勤務外，另針對大型車超載、超速、不停讓行人、行駛管制區、未依規定使用方向燈、轉彎未依規定及闖紅燈等各式違規加強稽查取締，以提升交通執法與事故防制強度，維護行車秩序及用路人行車安全。

新北市林口警方於這個月20日開始，針對公車、聯結車及砂石車等大型車輛，展開全區大執法專案，兩天就開出35件違規罰單。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方於這個月20日開始，針對公車、聯結車及砂石車等大型車輛，展開全區大執法專案，兩天就開出35件違規罰單。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方於這個月20日開始，針對公車、聯結車及砂石車等大型車輛，展開全區大執法專案，兩天就開出35件違規罰單。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方於這個月20日開始，針對公車、聯結車及砂石車等大型車輛，展開全區大執法專案，兩天就開出35件違規罰單。記者曾伯愷／翻攝

林口 車道 新北

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