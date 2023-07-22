迷途8旬老嫗認出自己照片 台南警接力幫她找到回家路

台南東區前晚大雨滂沱，8旬吳姓老嫗推著菜籃車步履蹣跚，全身已溼透，市警一分局據報後將她帶返所內安置，多次比對身分未果，便請她一同指認，終於認出自己的照片，確認身分後載她前往中西區戶籍地卻是廢墟，所幸在當地派出所協助下，一波三折將她載返永康區住處。

市警一分局後甲派出所前晚10時許接獲民眾報案，富農街上有名老人疑似走失。員警趕赴現場，發現老嫗推著菜籃車在騎樓下躲雨，身上衣服早已溼透，隨即上前關懷，確認她沒有受傷，並嘗試與其對話，無奈她一直未搭話，只好先將其帶返所安置。

值班警員王毓慈見同仁載老嫗返所便趨前幫忙，在口袋裡找到一枚印章，經向她多次確認印章為其所有，接續詢問老嫗年齡，這才大聲地說：「81歲」。員警運用警政知識聯網系統查詢與老嫗的年齡、姓名做比對，卻遲遲找不到相符合的身分。

最後，便請老嫗一同來「指認」自己的照片，經查閱的數十張照片，她終於認出自己的照片，因而找到老嫗的戶籍地址。

然而，副所長陳炳堯、警員洪暘家將老嫗載至中西區的戶籍地址時，卻發現該址已成一片廢墟，根本不可能住人，且家屬的電話也一直打不通，只好將她載到附近派出所詢問。