八大女偷走500萬搭機離逃往越南 木工男友質問她辯稱「借用」

原籍越南的黎姓女子，這個月9日凌晨趁著王姓男友不在新北市樹林區住處，偷偷潛入竊走臥室衣櫃內500萬現金，旋即搭機離台。當晚王男返家驚覺500萬不見，急問黎女，她辯稱只是借用一下，氣的王男報警處理。目前黎女仍滯留越南未歸，警依竊盜罪嫌偵辦。

據了解，原籍越南的黎姓女子（46歲），15年前與台人結婚入境台灣，黎女婚後居留台灣滿3年，申領到台灣身分證，不久便與前夫離異。為了生活她開始在八大行業上班，5年前黎女與王男（49歲、木工師傅）結識，雙方雖有好感但未有人行動，直到兩年前彼此愛苗增長，王男開頭雙方才開始交往。

經調查，這個月9日凌晨，黎女得知男友人不在新北市樹林區大慶街家中，她摸黑進入屋內，將房內衣櫃500萬元現金偷走，隨後先騎乘機車逃往五股區新城一路住處，再換搭計程車一路南下中部，直到翌日清晨再搭乘同輛計程車北返回五股住處。

約莫10分鐘黎女揹著簡易行囊走出，旋即再搭乘同輛計程車前往桃園機場，搭乘當天上午9時24分班機飛往越南胡志明市。9日當天晚上7時許，王男回到樹林住處，赫見放在衣櫃內500萬千元現金不見了，原以為是被小偷闖空門，但他冷靜下來查看屋裡屋外，並未有遭人破壞痕跡。

王男撥打電話欲詢問黎女，卻怎麼也沒接通，直到翌日凌晨黎女才姍姍接話，王男劈頭一問「錢是不是妳拿走的？」只見黎女若無其事地回說「對阿，只是借用一下」，讓王男當場氣炸怒報警處理。