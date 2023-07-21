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高雄82歲翁開車一路逆向遭PO網 警：路不熟恍神已開罰
高雄楠梓德民惠都路口，上月初8旬鍾姓老翁駕駛轎車行經該路段時，疑因不熟路況駛入逆向車道一路狂行，被直行車行車記錄器拍下，影片貼上YT頻道，警方表示，當下依規定警車開啟警示燈及警鳴器攔查鍾翁，並依違反道路交通管理處罰條例予以開罰。
近期YT頻道上有則「沒有最扯，只有更扯」影片，片中駕駛急按喇叭，簡直不敢置信眼見逆向車正從他車旁越過，後頭還有警車鳴笛跟上，看似要上前攔截，網友把行車記錄器影片上傳，引來眾多網友留言熱議。
楠梓分局表示，鍾翁今年高齡82歲，有依法向監理站依法換照，具合法駕駛執照，當天是因不熟路況一度恍神，才會違規逆向行駛，據悉，為減少高齡駕駛肇事，交通部已針對通過體檢及認知機能，檢測75歲以上汽機車駕駛人，需換發3年1期駕照。
警指出，鍾翁逆向行駛時，有巡邏警路過也隨之鳴笛追了上去，並當場就違規事證製單開罰，事後請來家屬協助鍾翁將車輛駛離，由於鍾已違反道路交通管理處罰條例「不依規定駛入來車道」，最重可罰1800元，警提醒，高齡年長者開車若有不適，家屬可勸導停止駕駛，確保用路安全。
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