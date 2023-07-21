快訊

特斯拉股價摔10%！馬斯克財富蒸發200億美元 首富地位不變

7/21【早晨財經速解讀】台積電下修2023營收 利空出盡?經濟軟著陸 房地產卻陷僵局?

台積電開跌19元！台股早盤跌逾300點失守萬七關

登山好手攀奇萊東稜迷途獨撐4天獲救 脫水失溫吊掛下山

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一名鄭姓女山友隨登山隊攀奇萊東稜但脫隊，因迷途偏離步道，手機又沒有收訊，她的登山經驗豐富，裝備齊全且糧食充足，在山區獨撐4天，昨天獲救，有脫水、失溫現象，生命徵象穩定，今天一早由空勤花蓮黑鷹直升機吊掛下山送醫。

47歲鄭姓女山友曾爬過好幾座百岳，日前參與網路揪團的8人登山隊，一行人15日從奇萊登山口入山，預計昨天從岳王亭下山，但17日她疑似腳程較慢脫隊，領隊考量她的體力相約在月形池，但她到晚間9時30分都未出現，手機也聯絡不上，領隊當晚向花蓮縣消防局報案。

花蓮縣消防局第一大隊大隊長吳佳奇說，18日一早由空勤直升機協助，載運5名救難人員上山，在磐石西峰與月形池間進行快速步道搜索和區域搜索，19日也根據鄭女失聯前最後一次傳出座標下切搜尋，都沒有重大發現。

19日傍晚終於聯繫上鄭女，鄭女傳出她的最新座標位置，消防局和民間單位增援10名人力，昨天由空勤直升機送上山，再針對鄭女提供座標，下切500公尺搜索，昨天上午10時36分接觸到她，花了好幾個小時，昨天下午5時20分將她拉回步道，再拖回磐石西峰，今天上午7時許由直升機吊掛救出，送到太魯閣牌樓停車場，後送花蓮慈濟醫院。

吳佳奇說，鄭女在山區偏離步道，與步道直線落差約300公尺，迷途多日，幸好裝備齊全，也帶著至少6天糧食，相當充足，這幾天在山區就地避難，自己生存，撐到被尋獲，雖然有些失溫、過度脫水，精神狀況不是很好，經救難人員給予基本照護，並與慈濟醫師三方通話後給藥，生命跡象穩定。

鄭姓女子爬奇萊東稜因偏離步道迷，花蓮消防局與民間單位派出2梯次共15人，在山區搜尋3天，今天將她救下山送醫。圖／花蓮縣消防局提供
鄭姓女子爬奇萊東稜因偏離步道迷，花蓮消防局與民間單位派出2梯次共15人，在山區搜尋3天，今天將她救下山送醫。圖／花蓮縣消防局提供
鄭姓女子爬奇萊東稜因偏離步道迷，花蓮消防局與民間單位派出2梯次共15人，在山區搜尋3天，傳回好消息。圖／花蓮縣消防局提供
鄭姓女子爬奇萊東稜因偏離步道迷，花蓮消防局與民間單位派出2梯次共15人，在山區搜尋3天，傳回好消息。圖／花蓮縣消防局提供
鄭姓女子（前）爬奇萊東稜因偏離步道迷途失聯3天，被尋獲時有脫水、失溫現象，今天由空勤、花蓮消防救出。圖／空勤花蓮駐地提供
鄭姓女子（前）爬奇萊東稜因偏離步道迷途失聯3天，被尋獲時有脫水、失溫現象，今天由空勤、花蓮消防救出。圖／空勤花蓮駐地提供

花蓮 山友

延伸閱讀

登奇萊失聯3天女山友找到了！生命穩定花消增援救助

男隨團健行塔塔加鹿林前山 路線單純卻脫隊走失

登山隊攀登奇萊東稜 女山友無故失聯

大冠鷲脫水路倒 新北動保處祭出猛禽救難三寶包

相關新聞

婦搭歌詩達莎倫娜號郵輪遊日 艙房跌倒引心臟疾病不治

新北市一名八旬許姓婦人與家人搭乘義大利籍的「歌詩達莎倫娜號 」到日本旅遊，但回程時在房間內不慎跌倒，後來呼吸困難，船醫急...

登山好手攀奇萊東稜迷途獨撐4天獲救 脫水失溫吊掛下山

一名鄭姓女山友隨登山隊攀奇萊東稜但脫隊，因迷途偏離步道，手機又沒有收訊，她的登山經驗豐富，裝備齊全且糧食充足，在山區獨撐...

迷路了！高雄老母口渴外出買飲料未歸 「2特徵」警火速找回

高雄鳥松日前50歲龍姓女子神色驚慌步入仁武分局大華派出所，開口就問「有沒有人看到我母親？」經了解，龍女高齡八旬的母親吳姓...

同路口10天2死亡車禍 民團：政策殺人

新北市中和區景平、安樂路口10天內發生2起死亡車禍，民團「行人零死亡推動聯盟」昨指這是系統性問題，政府沒有合格制度培養出...

影／傾斜貨輪傳6只貨櫃落海 返港漁船驚見海中障礙漂浮

停泊在高雄港第二錨區的帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」今天上午傳出疑似破損進水，導致船體左傾約8-9度。事故發生後船長...

台南夏林路民宅傳火警 消防人車馳往火場搶救

台南市南區夏林路段一棟4棟鋼筋混凝土民宅晚間7時48分許傳出火警，消防局據報後出動大批人車前往搶救，消防人員抵達現場發現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦