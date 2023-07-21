登山好手攀奇萊東稜迷途獨撐4天獲救 脫水失溫吊掛下山

一名鄭姓女山友隨登山隊攀奇萊東稜但脫隊，因迷途偏離步道，手機又沒有收訊，她的登山經驗豐富，裝備齊全且糧食充足，在山區獨撐4天，昨天獲救，有脫水、失溫現象，生命徵象穩定，今天一早由空勤花蓮黑鷹直升機吊掛下山送醫。

47歲鄭姓女山友曾爬過好幾座百岳，日前參與網路揪團的8人登山隊，一行人15日從奇萊登山口入山，預計昨天從岳王亭下山，但17日她疑似腳程較慢脫隊，領隊考量她的體力相約在月形池，但她到晚間9時30分都未出現，手機也聯絡不上，領隊當晚向花蓮縣消防局報案。

花蓮縣消防局第一大隊大隊長吳佳奇說，18日一早由空勤直升機協助，載運5名救難人員上山，在磐石西峰與月形池間進行快速步道搜索和區域搜索，19日也根據鄭女失聯前最後一次傳出座標下切搜尋，都沒有重大發現。

19日傍晚終於聯繫上鄭女，鄭女傳出她的最新座標位置，消防局和民間單位增援10名人力，昨天由空勤直升機送上山，再針對鄭女提供座標，下切500公尺搜索，昨天上午10時36分接觸到她，花了好幾個小時，昨天下午5時20分將她拉回步道，再拖回磐石西峰，今天上午7時許由直升機吊掛救出，送到太魯閣牌樓停車場，後送花蓮慈濟醫院。