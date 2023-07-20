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影／天降橫禍 21歲女等公車遭17樓砸落冷氣奪命

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導

新北市21歲黃姓女子今天下午在新北板橋民生路二段旁停等公車時，禍從天降，冷氣室外機不慎掉落，黃女頭部重創，送亞東醫院急救，下午2點10分左右，醫院宣布急救無效死亡。

死者家人目前還未到醫院，警方正在聯繫家屬，並釐清責任歸屬。

據了解，板橋新埔捷運站旁一幢大樓17樓有工人裝修冷氣，窗型冷氣從高處墜落，砸中正在等公車的黃女。該部窗型冷氣重量約30公斤。

警方將現場施工人員李姓男子帶返回派出所，正在進一步釐清案發經過情況。

新北市21歲黃女今天中午在板橋區民生路等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，命危送醫，急救無效。記者王長鼎／翻攝
新北市21歲黃女今天中午在板橋區民生路等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，命危送醫，急救無效。記者王長鼎／翻攝
新北市21歲黃女今天中午在板橋區民生路等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，命危送醫，急救無效。記者王長鼎／翻攝
新北市21歲黃女今天中午在板橋區民生路等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，命危送醫，急救無效。記者王長鼎／翻攝
板橋新埔捷運站旁一幢大樓17樓有工人裝修冷氣，窗型冷氣從高處墜落，砸中正在等公車的黃女，不幸奪命。記者張曼蘋／攝影
板橋新埔捷運站旁一幢大樓17樓有工人裝修冷氣，窗型冷氣從高處墜落，砸中正在等公車的黃女，不幸奪命。記者張曼蘋／攝影
板橋新埔捷運站旁一幢大樓17樓有工人裝修冷氣，窗型冷氣從高處墜落，砸中正在等公車的黃女，不幸奪命。記者張曼蘋／攝影
板橋新埔捷運站旁一幢大樓17樓有工人裝修冷氣，窗型冷氣從高處墜落，砸中正在等公車的黃女，不幸奪命。記者張曼蘋／攝影

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