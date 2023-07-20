影／天降橫禍 21歲女等公車遭17樓砸落冷氣奪命

廉政署今天上午會同高雄市警局督察室及政風等單位，搜索三民一、三民二及仁武警分局等3個分局，據了解，高雄警方疑涉入勾結代辦業者開立不實罰單，圖利車主，檢廉單位人員已帶回4名員警調查。

2023-07-20 12:53