憾！ 塔塔加健行失蹤登山客 阿里山鄉石水山百米峭壁尋獲

59歲曾姓男子16日隨團86人到玉山國家公園「塔塔加三山」的鹿林前山健行，不明原因脫隊走失，嘉義縣消防局17日接指揮權轉移，共動員50人次上山搜救，昨天中午近12點左右以空拍機發現近150米陡峭山崖深處疑有人體，今上午9點多抵現場，經家屬再次確定為失蹤者，已明顯死亡，目前縣消搜救人員接力將死者抬往道路中。

嘉縣消防局長蔡建安表示，今天清晨4時40分與中華民國山難救助協會中部搜救委員會、玉山國家公園、阿里山派出所員警等單位共22人開始下切搜救，於上午9時42分抵曾男山友受困位置，並以繩索救援接力脫困中。

蔡建安指出，阿里山鄉石水山救援案件，從17日至20日縣消防局動員逾5單位，包括台南市消防局特搜隊、中部搜救委員會、林務局、玉管處及山域救援隊等50人次以上共同搜救。

搜索範圍為石山引水道、真鹿林山及石水山等處，除重裝紮營於石水山中，更運用空拍機科技搜索，昨天上午11時50分空拍機拍攝到約150米陡峭山崖有人體，經與家屬確認衣服、穿著與同行山友確認為失蹤曾男已死亡。