台南新營民宅水族箱起火 屋主見消防隊員才知自家火警
台南市新營區民族路1戶透天民宅今天凌晨傳出火警，1樓的水族箱不明原因突然起火，延燒到堆置的雜物，火煙不斷竄出，鄰居發現起火後趕緊報案，消防隊員據報趕到現場，趕緊將火勢撲滅，並進入搜尋，沒想到在3樓的黃姓屋主竟渾然不覺樓下已經發生火警，消防隊員楊士霆找到屋主，以共生面罩給予氧氣，將他帶出火場平安脫險，起火原因則有待調查。
南市消防局20日凌晨0時接獲報案，民族路有透天民宅傳出火警，立刻派遣新營、鹽水、後壁、柳營等分隊出動15車28人趕到現場，到場時有明火及濃煙竄出，發現起火點疑似1樓的水族箱，消防隊員立刻出火灌救，報案鄰居表示屋主還沒出來，火勢控制後，消防人員隨即進入火場，在3樓後方房間將黃姓屋主救出，他竟渾然不覺家中起火，所幸並未受傷。
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