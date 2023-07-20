台南新營民宅水族箱起火 屋主見消防隊員才知自家火警

台南市新營區民族路1戶透天民宅今天凌晨傳出火警，1樓的水族箱不明原因突然起火，延燒到堆置的雜物，火煙不斷竄出，鄰居發現起火後趕緊報案，消防隊員據報趕到現場，趕緊將火勢撲滅，並進入搜尋，沒想到在3樓的黃姓屋主竟渾然不覺樓下已經發生火警，消防隊員楊士霆找到屋主，以共生面罩給予氧氣，將他帶出火場平安脫險，起火原因則有待調查。

南市消防局20日凌晨0時接獲報案，民族路有透天民宅傳出火警，立刻派遣新營、鹽水、後壁、柳營等分隊出動15車28人趕到現場，到場時有明火及濃煙竄出，發現起火點疑似1樓的水族箱，消防隊員立刻出火灌救，報案鄰居表示屋主還沒出來，火勢控制後，消防人員隨即進入火場，在3樓後方房間將黃姓屋主救出，他竟渾然不覺家中起火，所幸並未受傷。 台南新營一處透天民宅凌晨突然發生火警，疑似是一樓水族箱起火。圖／民眾提供 屋主當時人在3樓，聽聞消防車聲響，渾然不覺是自家起火，消防員上樓將他救出。圖／民眾提供