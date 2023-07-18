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聞外甥要結婚 婦入不敷出借80萬差點轉給「假表姊」

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

57歲張姓婦人與表姊感情好，日前接獲詐團假冒表姊電話，稱外甥要結婚，急需80萬元籌備婚禮；張婦沒有積蓄，不惜向親友借款80萬元，並抱厚厚一疊現金赴銀行匯款，所幸行員機警報警，警方一句話點醒張婦，「你表姊姓張，為何要匯給姓陳的？」婦人恍然大悟，所幸沒失了信譽與背負債務。

台中市豐原區張姓婦人接獲詐騙集團來電，對方用「猜猜我是誰」的老梗，誆稱自己是張婦的張姓表姐，並稱其外甥好不容易想婚了，向她商借80萬元籌備婚禮。

前天早上10點多，張婦抱著現金80萬元到銀行欲匯款，行員驚覺有異報警。頂街所巡佐劉洸華、警員陳文堅到場，查看匯款單據要匯給陳姓陌生民眾，但警方詢問張婦，「你表姊姓張，為什麼你要匯給姓陳的陌生人？」一語點醒張婦，及時阻詐。

張姓婦人這才透露，她從事家管在家含飴弄孫，沒有過多存款，手中這一疊80萬元現金，是她這2天四處跟親朋好友借款，還好行員與警方及時阻詐，否則她不僅失去親友間的信譽，也瞬間背負80萬元債務，實在無力償還。

警方再協助致電張婦家屬，確認現實真的張姓表姊其兒子並沒有要結婚，果真是詐騙集團設下陷阱，張婦再次感謝行員與警方及時阻詐，讓她免於受害。

57歲張姓婦人不惜向親友借款80萬元，所幸行員機警報警，警方一句話點醒張婦，「你表姊姓張，為何要匯給姓陳的？」婦人恍然大悟，所幸沒失了信譽與背負債務。圖／讀者提供
57歲張姓婦人不惜向親友借款80萬元，所幸行員機警報警，警方一句話點醒張婦，「你表姊姓張，為何要匯給姓陳的？」婦人恍然大悟，所幸沒失了信譽與背負債務。圖／讀者提供

詐騙集團 結婚

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