電動車如起火 地下停車場滅火難

電動車蔚為風潮，但一輛電動車起火需20公噸水才能撲滅，目前多數新建案大樓地下停車場缺少相應消防設施，各消防局滅火設備亦有限。消防署雖預告修法，擬規範室內停車空間設自動灑水，但議員建議規定電動車停戶外、社區自備滅火毯；專家認為，最佳解方是精進電池技術，設計檢測系統，遇失火即斷電。

藝人林志穎曾駕電動車發生車禍，全車燃燒殆盡火才滅，而南韓去年9月商場更曾因電動車充電樁爆炸起火釀7死。國內僅新北市就有5600餘輛電動車、10萬餘輛電動機車，過充、車禍事故火災逐年增加，加上鋰電池燃燒不易撲滅，各地停車場消防設施成為關鍵。

新北市工務局說，集合住宅去年申請的新建案，停車位都需留充電管線，已有294案申請設置、共3萬1386車位預留充電管線，另有26個既有社區、131座充電樁完成裝置，但現行未針對電動車制定相關消防法規及設備。

台北市消防局火災預防科長呂佳憲表示，目前200平方公尺以上停車場，都規定需要設置自動滅火設備，消防署也將修法加入灑水系統，預計今年應該可以修法完成。

新北市議員陳啟能認為，室內消防未完備前，電動車應該停戶外或社區法定空地；市議員蔡健棠則建議，社區有裝設充電樁應自備滅火毯。

「電動車起火很棘手，最佳解方是精進電池技術。」嘉南藥理大學副校長、公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏直言，電動車起火通常發生在撞擊或充電過程中，起火後，鋰電池會產生氫氣、容易發生爆炸，消防員最常作法是降溫、警戒讓它燒完，使用防火毯目的是隔離空氣。

淡江大學物理系教授莊程豪說，一旦鋰電池爆炸、起火，用水滅火行不通，反會持續釋放火花及能量，鋰電池燃燒也會產生有害氣體、致癌物。

新北市消防局說，目前16個消防大隊各有1組滅火毯；台南市消防局有31組車用滅火毯，及28具二氧化碳滅火器；高雄市消防局已添購滅火毯等電動車搶救器材及裝備。

台中市消防局表示，除現有器材，明年編列預算542萬元，充實汰換電動車滅火設備。

台北市消防局目前備有14組滅火毯、2組「電動車電池滅火系統組」。災害搶救科長曾東和表示，滅火毯的用途，主要是電動車火災剛發生時避免擴大，所以也稱防火毯。