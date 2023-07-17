花蓮「跳浪隧道」砂石車追撞5車 3人輕傷送醫

台11線花蓮縣壽豐鄉水璉「跳浪隧道」約20.3公里處，今天下午發生連環追撞事故，因北上車道施工管制，有5輛自小客車停等，後方1輛砂石車卻追撞，原僅傳出1人輕傷，如今增為3人送醫，車禍造成隧道雙向交通一度中斷，4時30分北上已先單向通車，詳細車禍原因待警方調查釐清。

據指出，跳浪2號隧道北上車道施工管制，依現場狀況實施機動管制放行，下午2時52分，現場有5輛自小客車停等，卻遭後方1輛砂石車追撞，6輛車撞成一團，現場一片狼籍，北上車道更回堵到近3公里遠的水璉隧道南口。

警方初步調查，砂石車疑似先是撞到前方停等的計程車，因撞擊力大，直接連撞前方4輛的車輛。根據事故照片，部分車輛被撞到對向車道，其中計程車後車廂被撞到凹陷，銀色轎車後保險桿還掉落，車頭被撞毀，砂石車則是右前車頭毀損，看起來十分嚴重。

警消趕往現場救援，目前有砂石車駕駛有頭部擦挫傷、計程車女乘客頸部扭傷、第三輛車1人也擦挫傷，幸好皆暫無生命危險，但現場車損嚴重，拖吊車拖吊現場車輛，排除狀況。