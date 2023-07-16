台中熟女收到詐騙簡訊...身旁就有女警 宣導反詐剛剛好

台中市第四警分局成立防詐宣導團，昨天前往南屯運動中心，分享近期詐騙集團的手法，女偵查佐林佩君正在宣導時，即有一名熟女在林宣導時，收到一封手機「交通違規罰鍰未繳」簡訊，林看了之後馬上提醒，此為詐騙簡訊，現場民眾也直呼，歹徒真是無孔不入，需時時提高警覺。

第四警分局偵查佐林佩君昨天與分局防詐宣導團，前往南屯運動中心廣場，宣導識詐、防詐知識，

林宣導時，一名熟女當場出示甫收到簡訊，內文提及「交通違規罰鍰未繳」，還有要求點擊短連結，進行繳費。

林佩君向看到簡訊後，馬上向熟女提醒，此即為典型的釣魚詐騙，交通罰單不會以簡訊通知方式要求繳納，一旦點下去就會中計，熟女直呼「好加在（台語：幸好），詐騙真的無孔不入」。

分局表示，宣導活動是提醒市民近期詐騙新手法，提供民眾防詐應對之道，也在現場教導民眾掃QR CORE加入第四分局粉絲團，進入警政署與警廣拍攝「百工百業全民防詐宣導影片」。

影片中有「假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友及假冒親友詐騙」等5種詐騙手法；為擴大防詐資訊覆蓋率，分局防詐宣導團採游擊宣導方式，隨行贈送精美宣導品，提高民眾「識詐」免疫力。