快訊

嘉義虎爺會爆炸案受傷攀升28人 不排除人為、7人住院治療

分科低分高就沒了？中字輩、前段私校廝殺 法商管恐難上

美國羽賽／寶島內戰出線 兩組台將闖決賽

台中熟女收到詐騙簡訊...身旁就有女警 宣導反詐剛剛好

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局成立防詐宣導團，昨天前往南屯運動中心，分享近期詐騙集團的手法，女偵查佐林佩君正在宣導時，即有一名熟女在林宣導時，收到一封手機「交通違規罰鍰未繳」簡訊，林看了之後馬上提醒，此為詐騙簡訊，現場民眾也直呼，歹徒真是無孔不入，需時時提高警覺。

第四警分局偵查佐林佩君昨天與分局防詐宣導團，前往南屯運動中心廣場，宣導識詐、防詐知識，

林宣導時，一名熟女當場出示甫收到簡訊，內文提及「交通違規罰鍰未繳」，還有要求點擊短連結，進行繳費。

林佩君向看到簡訊後，馬上向熟女提醒，此即為典型的釣魚詐騙，交通罰單不會以簡訊通知方式要求繳納，一旦點下去就會中計，熟女直呼「好加在（台語：幸好），詐騙真的無孔不入」。

分局表示，宣導活動是提醒市民近期詐騙新手法，提供民眾防詐應對之道，也在現場教導民眾掃QR CORE加入第四分局粉絲團，進入警政署與警廣拍攝「百工百業全民防詐宣導影片」。

影片中有「假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友及假冒親友詐騙」等5種詐騙手法；為擴大防詐資訊覆蓋率，分局防詐宣導團採游擊宣導方式，隨行贈送精美宣導品，提高民眾「識詐」免疫力。

分局長李建興說，防詐工作全年不打烊，要把防詐資訊拓展至各層面、各群眾，讓民眾不斷接收新的防詐資訊，徹底認識詐騙，避免讓詐騙集團有機可乘，若民眾接獲可疑電話、簡訊或網路投資等資訊，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，以維護自身財產安全。

台中市第四警分局防詐宣導團，昨天在南屯運動中心宣導時，馬上有女市民收到詐騙簡訊，女警即時阻炸。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局防詐宣導團，昨天在南屯運動中心宣導時，馬上有女市民收到詐騙簡訊，女警即時阻炸。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局防詐宣導團，昨天在南屯運動中心宣導時，馬上有女市民收到詐騙簡訊，女警即時阻炸。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局防詐宣導團，昨天在南屯運動中心宣導時，馬上有女市民收到詐騙簡訊，女警即時阻炸。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局防詐宣導團，昨天在南屯運動中心宣導時，馬上有女市民收到詐騙簡訊，女警即時阻炸。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局防詐宣導團，昨天在南屯運動中心宣導時，馬上有女市民收到詐騙簡訊，女警即時阻炸。圖／第四警分局提供

詐騙集團 交通違規

延伸閱讀

富邦女孩也受害！桃警持續打詐宣導 今年已攔詐額破3億

徵求反詐短影音報名踴躍 警署加碼網路人氣獎

女警開巡邏車撞傷女大生涉持假驗傷單報復 遭誣告罪起訴 警：決不護短

電信三雄防詐 AI助攻

相關新聞

嘉義虎爺會爆炸案受傷攀升28人 不排除人為 7人住院治療

嘉義市和聯會金虎爺會昨晚舉行遶境慶祝活動，不料在表演活動正在進行中，突然傳出爆炸，瞬間有多名民眾受傷，今早市府衛生局統計...

彰化少年遭警粗暴攔檢 律師聲援：誰知道是不是綁匪啊

彰化縣17歲陳姓學生疑因被員警誤認是失聯移工，竟遭便衣員警不當攔檢，導致受傷、破相。律師林智群表示，關鍵字是「便衣」，民...

影／桃園洗衣廠凌晨大火 鐵皮廠付之一炬損失慘重

桃園市平鎮區金陵路二段一家洗衣工廠今天凌晨突然失火，該廠地上一層鐵皮屋內起火，廠內大批洗衣器具、物品，火勢夾雜濃煙一發不...

東勢警方教學生防身 清水警方提醒交通安全

各地警方陸續舉辦暑假體驗營活動，台中東勢警方辦暑期青春專案活動，學生體驗警察生活，也學習防身和射擊，保護自己；清水警方則...

住家雜物多、電源線短路易釀火災 遵守5不1沒有原則

台南市安南區6月底發生民宅火災，火災調查發現起火原因與「電氣」不良或故障引燃屋內雜物有關，消防局今天提醒民眾，住家雜物多...

63組生前契約想轉手 被騙加碼342萬再買57組結局一場空

郭姓男子得知黃姓男子購買63組殯葬產品，向黃佯稱有買家在搜購生前契約，但1次要買120組，誘騙黃男再花342萬元，購買5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦