影／廟會煙火惹禍！3風力發電機組斷電 石門火燒山4小時
新北市石門區舊十八王公廟核一廠旁山坡，今天傍晚發生火警，火勢不斷延燒，火光竄天，從晚間6點半一直燒到晚間10點半才完全控制，大火燒逾4小時。消防局表示，疑廟會煙火引發，緊急通知核一廠對3個風力發電機組斷電。
第六大隊今天傍晚6時29分獲報，新北市石門區舊十八王公廟核一廠旁山坡發生火警，消防局出動大批消防人車灌救，整個山坡火燒山，火光竄天，火燒地點上方，就有風力發電運轉的機組，情況危急。
現場熊熊烈火不斷往山坡燒，還出動雲梯車射水灌救，因距離核一廠還有段距離，才沒有波及電廠。
據指出，今天有來自屏東的廟宇到舊十八王公進香，施放煙火時因風太大吹到山坡雜草，由於天乾物燥，引起火燒山。金山警分局到場疏導交通及調查起火原因。
第六救災救護大隊副大隊長洪土容說，晚間6點多接獲報案，有民眾疑似燃放爆竹造成火燒山，出動六大隊部、汐止中隊、石門、金山、萬里、三芝、淡水、竹圍分隊等共計23個中分隊，共46車163人分區搶救，燃燒面積有100平方公尺。
洪士容表示，山上的三個風力發電機組，已請核電廠全部斷電。晚間10時15分火勢控制，10時19分火勢撲滅，10時20 分進行殘火處理中。
石門區長曾明華說，區公所全力協助線路的問題，目前火勢撲滅，現在天乾物燥，火勢才漫延，呼籲不要再有放煙火等的行為。
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