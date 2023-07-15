影／新北舊十八王公廟核一廠旁大火 晚間延燒火光竄天

新北市石門區舊十八王公廟核一廠旁邊坡雜草，今天傍晚發生火警，火勢一度控制。但晚間又延燒開來，火光竄天，相當猛烈。距離核一廠還有段距離，尚無影響，但燃燒的範圍就在風力發電機組周遭，擔心會遭到波及，目前消防局全力滅火中。

第六大隊今天傍晚6時29分獲報，新北市石門區舊十八王公廟核一廠旁山坡發生火警，消防局出動汐止中隊及石門、金山、萬里、三芝、淡水分隊，共14車34人前往灌救，發現是邊坡雜草起火。

火勢一度控制，但到晚間8點多又延燒開來，到晚間9點多火勢仍持續延燒，範圍擴大。消防人員表示，目前沒有影響核一廠，也離風力發電機組還有距離，正全力滅火中。

第六大隊大隊長羅億田表示，天氣近日十分炎熱，天乾物燥極易引發火警，只要一點火源，就可能引起火警，加上野外強風吹襲下，火勢就可能迅速蔓延，且方向無法掌握。