影／新北石門舊十八王公廟核一廠旁大火 疑亂丟煙蒂

新北市石門區舊十八王公廟核一廠旁邊坡雜草，今天傍晚發生火警，火勢延燒相當猛烈，由於天氣相當炎熱，不排除是有人亂丟煙蒂引起。民眾擔心會不會影響核一廠區。消防局表示，不影響核一廠，起火原因還待調查。

第六大隊今天傍晚6時29分獲報，新北市石門區舊十八王公廟核一廠旁山坡發生火警，消防局出動汐止中隊及石門、金山、萬里、三芝、淡水分隊，共14車34人前往灌救，發現是邊坡雜草起火，目前火勢已控制處理。

第六大隊大隊長羅億田表示，天氣近日十分炎熱，天乾物燥極易引發火警，只要一點火源，就可能引起火警，加上野外強風吹襲下，火勢就可能迅速蔓延，且方向無法掌握。