桃園夫妻來台中逢甲「玩到沒錢」 卻動歪念去搶劫雙雙被收押

桃園甘姓男子和黃姓妻子月初南下台中逢甲玩樂，身上錢花光光竟動起歪念，隨機見1名年輕女子等待出停車場時搶走她車上包包，僅得手現金1000多元，2人隨即北上躲回家，台中警方獲報過濾大量監視器掌握身分，隔天凌晨就甘男、黃女逮捕，2人移送後被依搶奪等罪嫌經檢方聲押獲准。

據了解，甘男、黃女（均48歲）前科累累，平時住在桃園市八德區，但因沒有穩定工作，過去就曾以類似手法隨機行搶。甘男7月5日臨時想帶黃女來台中玩，2人就開車南下台中投宿過夜，隔天6日在逢甲商圈逛到身上錢都花光光，就臨時起意找人行搶。

經查，甘、黃先是逢甲一帶偷了1輛機車，雙載騎到中區公園路附近尋找下手目標，甘發現1名年輕女子開車要從停車場離去正等待投幣通過閘門時，悄悄溜到她右前座旁，突然猛拉開車門，見座位上放有提袋就伸手去搶，女子也嚇到一度和甘拉扯，但力氣不夠仍遭甘搶走。

台中第一分局當晚5點多獲報，立刻沿街調閱附近監視器掌握這對夫妻身分，發現甘作案由張女負責接應，2人跳上機車再騎回逢甲，並換車後北上桃園八德區住家躲藏，警方也報警台中地檢署指揮。

台中、桃園警方合作下，7日凌晨2點多在2人租屋處外埋伏，當場見這對夫妻又出門要拿東西，隨即衝上前逮捕到案。

警方也在2人車上查扣作案身穿的服裝、安全帽等，就連搶到手的提袋和裡頭被害人身分證件等都人贓俱獲，甘男、張女起初還不肯承認，瞎扯是朋友寄放的等語，但經警方一一提示證據才知賴不掉。