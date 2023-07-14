學生被當逃逸移工遭追捕滿臉血 家屬怒轟：孩子睡覺仍會驚嚇發抖

彰化縣陳姓高中生本月3日到鄰村打工，騎腳踏車回家途中被駕駛一般轎車的便衣員警誤認為逃逸移工，「追捕」過程中陳生撞到停在路邊耕耘機，臉部和左腿受傷，警方第一時間前往道歉和表明願意賠償醫藥費。陳生的親屬今天表示，員警下車有自稱是警察，但孩子驚慌害怕難辨真假。

溪湖警分局強調，員警下車後即表明身分，後來也出示證件，學生沒聽到，導致發生誤會，講清楚後，家屬願意接受道歉和賠償，諒解警方執法辛苦，希望外界不要渲染。

陳生家住埔鹽鄉，是外配單親家庭的孩子，暑假到鄰村幫忙農務，6日做完工作回家途中被一輛轎車追趕，他驚慌狂騎不慎摔倒，3名男子從轎車中出來抓他，他大呼「救命」並撞到停在路邊耕耘機，引來附近民眾圍觀。

陳生的親屬今天表示，因誤會的追捕過程有爭議，警方自知理虧，第二天上午就到陳生家裡道歉，承諾負擔醫藥費，家屬當場質疑這樣開車追人「太超過」，容易發生危險，到現在陳生晚上睡覺都會害怕得顫抖。

陳生的親屬又表示，員警聲稱有表明身分，但開車追人一開始沒表明身分，下車後自稱是警察，未成年孩子被追得驚惶失措大喊「救命」，如何立刻辨識陌生人是不是真警察，當被壓制時反問「你們真的是警察嗎？」警察這才出示證件證明是警察。