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第一次幫孕婦接生母女均安 桃消防員說心情緊張到感動

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市蕭姓孕婦昨天上午感覺「寶寶快出來了」求助119，龍潭消防分隊隊員歐哲宏、劉偉傑接獲任務，新手上路火速趕到協助送醫，不料過程中，蕭女說「要生了」，兩人緊急接生、清理寶寶口鼻及夾好臍帶夾，送醫母女均安，歐哲宏今天下午說，第一次接生的心情轉變蠻大，從緊張到寶寶出生，當聽到寶寶哭聲，心裡還蠻感動，看到母女均安很開心。

消防局第四大隊表示，蕭姓孕婦打電話向消防局求助，說她的羊水已破、陣痛加劇，需救護車協助送醫。該局就近由龍潭分隊派遣歐哲宏、劉偉傑火速趕往龍潭區民生路蕭女住家協助，兩人將蕭女搬至擔架準備送醫接生過程，蕭女卻說「要生了」，歐、劉兩人緊急迎產，蕭女順利產下女嬰，這是她的第四胎，母女送醫均安。

歐哲宏說，迎產接生平常都在隊上都練習過，但沒有接生過，他兩人前往路上還是很緊張，已知孕婦要生第四胎，羊水破水，希望爭取時間盡快送醫生產，但在搬運至擔架過程，孕婦說「要生了」， 就趕快搬回床上，協助孕婦生產，現場處理寶寶口鼻美水黏膜抽吸、夾臍帶夾，完成寶寶保暖後，聽到寶寶哭聲，送醫母女均安，就覺得很欣慰，第一次接生心情，從緊張到寶寶出生「蠻感動的」，感覺可以幫助到民眾，他也是很開心。

歐、劉兩人年輕未婚，在龍潭分隊擔任救護員，這次新手上路臨危不亂，靠著平時扎實的訓練和嚴謹處理態度完成任務，小隊長蔡承翰說，歐、劉兩人這次得到寶貴的經驗，也是在隊上訓練時完全沒有的感受，想必畢生難忘。

龍潭消防分隊隊員歐哲宏（左）、劉偉傑（右）新手上路完成第一次接生，孕婦母女均安，心情開心感動。圖／龍潭分隊提供
龍潭消防分隊隊員歐哲宏（左）、劉偉傑（右）新手上路完成第一次接生，孕婦母女均安，心情開心感動。圖／龍潭分隊提供
龍潭消防分隊隊員歐哲宏（右）新手上路協助孕婦產下女寶寶，送醫母女均安，心情開心感動。圖／龍潭分隊提供
龍潭消防分隊隊員歐哲宏（右）新手上路協助孕婦產下女寶寶，送醫母女均安，心情開心感動。圖／龍潭分隊提供

接生 孕婦

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