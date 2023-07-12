快訊

鎵鍺禁令下一步？美50種關鍵礦物依賴中國 稀土恐暴漲

鋁製臉盆砸頭！陸軍257旅2士兵鬥毆 驚動司令部

112分科化學解答出爐！考生懊悔寫不完 高中師不同調：考題簡單無新意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北承包商施工不慎挖斷泰山明志路瓦斯管線 警消灑水警戒

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天上午在新北市泰山區明志路ㄧ段513號前，一間自來水公司外包商更換自來水管，不慎挖斷天然氣管線，導致大量瓦斯外洩。新北市消防局獲報派員迅速趕抵，封鎖現場100公尺範圍並灑水警戒，同時通知瓦斯公司派員檢修，一小時候搶修完畢恢復供氣，所幸現場未造成任何災損

據了解，今天上午10時57分左右，自來水公司一間委外承包商正在新北市泰山區明志路一段513號前，施作自來水管線汰換工程，卻不慎挖斷欣泰瓦斯管線，造成大量瓦斯氣體外洩。新北市消防局獲報出動16名消防人員、各式搶救車輛6輛到場布水線灑水警戒。

同時林口警方也派人前往現場交管，同步聯繫欣泰瓦斯公司人員到場檢修，約莫中午12時20分左右，瓦斯管線修復完畢通氣測試，15分鐘後恢復供氣。所幸現場未造成任何災損及人員傷亡，遂無任何工安事故。

新北市泰山區公所表示，現場為自來水公司挖損位於明志路一段513號處瓦斯管線，欣泰瓦斯公司派員前往闖搶修，於12時20分完成管線修復，經進行通氣測試已於12時35分恢復供氣；由自來水公司持續施作管線更新工程。

自來水公司委外承包商施工不慎，挖斷新北市泰山區明志路一段513號前瓦斯管線，警消到場警戒。記者曾伯愷／翻攝
自來水公司委外承包商施工不慎，挖斷新北市泰山區明志路一段513號前瓦斯管線，警消到場警戒。記者曾伯愷／翻攝
自來水公司委外承包商施工不慎，挖斷新北市泰山區明志路一段513號前瓦斯管線，警消到場警戒。記者曾伯愷／翻攝
自來水公司委外承包商施工不慎，挖斷新北市泰山區明志路一段513號前瓦斯管線，警消到場警戒。記者曾伯愷／翻攝
自來水公司委外承包商施工不慎，挖斷新北市泰山區明志路一段513號前瓦斯管線，警消到場警戒。記者曾伯愷／翻攝
自來水公司委外承包商施工不慎，挖斷新北市泰山區明志路一段513號前瓦斯管線，警消到場警戒。記者曾伯愷／翻攝

災損 瓦斯外洩

延伸閱讀

新北多處新興區規畫「智慧共桿」 大數據分析噪音空汙

19到21日全代會前3連發 侯友宜台中、新北、桃園大造勢

修正兒童遊戲場管理規範 審計處揪出新北25處未合格

新竹瓦斯指竹市瓦斯管線汰換慢與林智堅有關 市府說話了

相關新聞

開車回家進地下室遭檢舉罰900元？竹北警這原因撤單

新竹縣議員陳凱榮接獲民眾陳情，表示遭警開罰900元，原因是「不遵守道路交通標線之指示」，但附上的違規照片中，民眾卻停在自...

真的「趁火打劫」！桃園男子五金行潑酒精縱火 眾人逃命他卻搬東西

桃園中壢一家五金行去年4月發生火警，雖然火勢不大，半小時內就迅速撲滅，但店家清點災損發現商品短少，調閱監視器才發現店面是...

北市男在酒吧懷疑手機被偷怒報警 酒醉飆罵反遭逮捕送派出所

林姓男子日前在西門町一間酒吧消費，飲酒後要離開發現手機不見了，懷疑酒吧店員偷竊立刻報警，警方趕抵釐清手機沒有被偷，是掉在...

新北承包商施工不慎挖斷泰山明志路瓦斯管線 警消灑水警戒

今天上午在新北市泰山區明志路ㄧ段513號前，一間自來水公司外包商更換自來水管，不慎挖斷天然氣管線，導致大量瓦斯外洩。新北...

高雄百萬大重機男直行撞左轉轎車 意識清楚送醫…5小時後不治

高雄51歲徐姓男子騎乘市價百萬元的杜卡迪大型重機車，昨傍晚6時許行經仁武區中正路時，與對向駕駛黑色轎車的薛男發生碰撞，徐...

影／北巿公車專用道1公車未煞停 直撞3公車致6人受傷送醫

58劉姓公車司機今天上午9時許，駕車駛入台北市大同區民權西路口公車站，疑似未注意前方多輛公車已進站，未減速煞停，追撞前方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦