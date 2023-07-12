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新北承包商施工不慎挖斷泰山明志路瓦斯管線 警消灑水警戒
今天上午在新北市泰山區明志路ㄧ段513號前，一間自來水公司外包商更換自來水管，不慎挖斷天然氣管線，導致大量瓦斯外洩。新北市消防局獲報派員迅速趕抵，封鎖現場100公尺範圍並灑水警戒，同時通知瓦斯公司派員檢修，一小時候搶修完畢恢復供氣，所幸現場未造成任何災損。
據了解，今天上午10時57分左右，自來水公司一間委外承包商正在新北市泰山區明志路一段513號前，施作自來水管線汰換工程，卻不慎挖斷欣泰瓦斯管線，造成大量瓦斯氣體外洩。新北市消防局獲報出動16名消防人員、各式搶救車輛6輛到場布水線灑水警戒。
同時林口警方也派人前往現場交管，同步聯繫欣泰瓦斯公司人員到場檢修，約莫中午12時20分左右，瓦斯管線修復完畢通氣測試，15分鐘後恢復供氣。所幸現場未造成任何災損及人員傷亡，遂無任何工安事故。
新北市泰山區公所表示，現場為自來水公司挖損位於明志路一段513號處瓦斯管線，欣泰瓦斯公司派員前往闖搶修，於12時20分完成管線修復，經進行通氣測試已於12時35分恢復供氣；由自來水公司持續施作管線更新工程。
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