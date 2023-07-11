快訊

清水池挖出「3塊棕色果凍」以為是肉靈芝 專家鑑定後更嗨：比恐龍還老的生物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園國中學生7人天空步道下方玩水 驚傳3人溺水命危

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

暑假來到，桃園市一所國中的國三學生7人今天相約前往復興區小烏來天空步道下方的宇內溪上游戲水，今天下午其中2名蘇姓、1名陳姓共3名男生在玩水過程，不慎掉落溪流深潭失蹤，同行學生緊急打119求救，消防員出動16人救援，至下午3時多，目前先後救出3名學生上岸，呈現OHCA無心跳呼吸，消防救護員緊急將3名學生送醫急救中。

消防局表示，學生7人相約到溪流戲水，4人至深潭玩水，其中3人跌落深潭，另一人受困對岸，救難人員緊急搶救，3時09分救起陳姓（15歲）、蘇姓（15歲)男生2人，呈溺水OHCA緊急送醫急救，３時27分再救起溺水的蘇姓學生（15歲）亦呈OHCA，已緊急送醫急救中，另一名受困學生救出無大礙。

現場救援消防小隊長表示，7名學生前往戲水，2名學生在岸邊呼救，指5人下水失蹤，消防員趕到發現其中2名學生游到對岸體力不支受困救出，另3人被深潭水下被旋渦捲住無法脫困，立即穿著潛水裝備將三人救起，三人呈現ＯＨＣＡ狀態，立即送醫急救。

警消調查，7名男學生都是大溪國中國三畢業生，相約前往小烏來天空步道附近的宇內溪水域玩水，不過該水域並未開放戲水。

校方表示，7人國中畢業，今天放榜均錄取高中職校，相約出遊，只跟家長說要外出遊玩，未說去戲水，未料傳出惡耗，校方已派主任前往醫院協助家長處理。

據當地居民表示，出事地點是在小烏來風景區遊客中心附近的宇內溪上游，非公告開放戲水區，早年部落有人溺水，近幾年由市府市府觀旅局風景區管理處架設警告標示和架設圍籬後，近年來未再傳出溺水事件。

桃園一所國中學生7人天空步道下方玩水，3人溺水命危。圖／消防局提供
桃園一所國中學生7人天空步道下方玩水，3人溺水命危。圖／消防局提供
桃園一所國中學生7人天空步道下方玩水，3人溺水命危。圖／消防局提供
桃園一所國中學生7人天空步道下方玩水，3人溺水命危。圖／消防局提供
桃園一所國中學生7人天空步道下方玩水，3人溺水命危。圖／消防局提供
桃園一所國中學生7人天空步道下方玩水，3人溺水命危。圖／消防局提供

消防員 烏來 天空步道

延伸閱讀

世界客家博覽會8月11日桃園登場 桃市府與旅行業者簽MOU拚觀光

影／張善政推廣桃園世客博遊程 與旅遊協會簽MOU

嘉義水情樂觀 嘉縣玩水有去處、嘉市噴泉還限制

抖音「跳船挑戰」釀4死意外 醫：跳下去恐突然不會游泳

相關新聞

鄉間路口未減速...花蓮巡邏車撞死8旬婦 駕駛警員送辦

花蓮吉安警分局北昌派出所員警今天駕駛巡邏警車，上午近9時行經無號誌的吉安鄉永昌街與明仁三街路口時，與騎機車的81歲陳姓老...

桃園男偷竊冷氣機全都錄！老闆願給正職包三餐 網喊：好佛心

桃園市平鎮區一家空調業者店門擺放回收的中古冷氣機，本月9日凌晨竟遭人偷走5台冷氣機，監視器「全都錄」發現竊嫌深夜用手推車...

桃園通緝犯闖紅燈又酒駕 心虛逃逸自撞電桿落網

桃園市觀音區一名39歲孫姓男子，昨下午騎車闖紅燈引起巡邏員警注意，孫男看見警車靠近，心虛加速逃逸，卻在經過一處巷弄彎道時...

五股廢棄物處理場傳工安意外！工人手臂捲輸送帶 慘被斷臂只剩皮連身

新北市五股區中興路三段今天下午2時許，發生一起工安意外，1家民營連鎖廢棄物處理場的38歲林姓員工，作業時左手臂不慎捲進輸...

檢舉台北詐騙車手賺2萬元！蔣萬安：鼓勵民眾提供情資

國內詐騙案件發生數居高不下，台北市警察局今天舉辦金融機構詐騙攔阻座談會指出，民眾若檢舉超商取款車手協助警方破案，過去頒發...

桃園國中學生7人天空步道下方玩水 驚傳3人溺水命危

暑假來到，桃園市一所國中的國三學生7人今天相約前往復興區小烏來天空步道下方的宇內溪上游戲水，今天下午其中2名蘇姓、1名陳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦