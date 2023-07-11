桃園國中學生7人天空步道下方玩水 驚傳3人溺水命危

暑假來到，桃園市一所國中的國三學生7人今天相約前往復興區小烏來天空步道下方的宇內溪上游戲水，今天下午其中2名蘇姓、1名陳姓共3名男生在玩水過程，不慎掉落溪流深潭失蹤，同行學生緊急打119求救，消防員出動16人救援，至下午3時多，目前先後救出3名學生上岸，呈現OHCA無心跳呼吸，消防救護員緊急將3名學生送醫急救中。

消防局表示，學生7人相約到溪流戲水，4人至深潭玩水，其中3人跌落深潭，另一人受困對岸，救難人員緊急搶救，3時09分救起陳姓（15歲）、蘇姓（15歲)男生2人，呈溺水OHCA緊急送醫急救，３時27分再救起溺水的蘇姓學生（15歲）亦呈OHCA，已緊急送醫急救中，另一名受困學生救出無大礙。

現場救援消防小隊長表示，7名學生前往戲水，2名學生在岸邊呼救，指5人下水失蹤，消防員趕到發現其中2名學生游到對岸體力不支受困救出，另3人被深潭水下被旋渦捲住無法脫困，立即穿著潛水裝備將三人救起，三人呈現ＯＨＣＡ狀態，立即送醫急救。

警消調查，7名男學生都是大溪國中國三畢業生，相約前往小烏來天空步道附近的宇內溪水域玩水，不過該水域並未開放戲水。

校方表示，7人國中畢業，今天放榜均錄取高中職校，相約出遊，只跟家長說要外出遊玩，未說去戲水，未料傳出惡耗，校方已派主任前往醫院協助家長處理。

據當地居民表示，出事地點是在小烏來風景區遊客中心附近的宇內溪上游，非公告開放戲水區，早年部落有人溺水，近幾年由市府市府觀旅局風景區管理處架設警告標示和架設圍籬後，近年來未再傳出溺水事件。