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瑪莎拉蒂車禍 22歲駕駛砸醫院
鄧姓男子昨天駕駛瑪莎拉蒂休旅車車禍送醫，因疑與女友有感情糾紛，竟大鬧亞洲大學附屬醫院急診室，不僅辱罵醫護人員、翻桌損壞物品，甚至脫衣褲露出全身刺青，警方獲報以快打警力制伏，詢後依違反醫療法送辦，院方譴責醫療暴力，將向鄧男求償。
鄧男（廿二歲）昨天凌晨駕駛瑪莎拉蒂休旅車，行經中彰快速道路台中霧峰段時，擦撞前方BMW轎車後，失控滑行數百公尺停在路肩，警方獲報到場，鄧男頸部受傷送醫，被追撞的施姓男子胸悶身體不適，未送醫，兩人酒測值皆為零。
鄧男送往亞大醫院急診室後，情緒不穩定，接連在院內治療區及等候區大聲咆哮，不僅破壞醫院自動門、桌椅、醫療器材等公物，更嚴重干擾醫療行為，造成醫護人員、病患、家屬及員工驚恐害怕，甚至被迫中斷醫療行為。
院方指出將堅守醫療暴力零容忍立場，替就醫安全把關，院內物品被破壞部分會提出求償。
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