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金門重大車禍機車騎士受重創 家屬找目擊證人釐清案情
金門縣金寧鄉環島北路與司法大道路口昨晚7時50分許發生一起重大車禍，林姓男子駕駛小客車沿環島北路行駛，與對向直行由陳姓男子騎乘機車發生碰撞，造成陳姓男子重傷倒地，現場機車碎片散落一地，怵目驚心， 陳男右小腿開放性骨折，顏面骨折，目前昏迷不醒，人已後送到台灣治療；已排除有酒駕情形，肇事原因，還有待警方進一步釐清。
警方表示，林姓男子駕駛小客車沿環島北路自瓊林村往后盤山方向行駛至路口欲左轉進入司法大道，與對向直行23歲陳姓男子騎乘機車發生碰撞，事故造陳姓騎士右側小腿開放性骨折及顏面骨折，由消防隊送部立金門醫院做進一步治療，因陳男現場無法吹氣酒測，已委託醫院抽血檢驗，小客車輛損壞，駕駛經警方實施酒測，未有飲酒情形，至於肇事原因由金城分局釐清中。
據了解，陳姓機車騎士因傷勢嚴重，昨晚已後送到台灣治療，因該路段為新設道路，監視器尚未啟用，家屬今天上午也PO文，希望徵求當時路過車輛的行車記錄器影片或目擊證人，已釐清事發經過；家屬在臉書上表示，她的弟弟在昨晚騎乘機車經過金門縣金寧鄉環島北路二段及司法大道路口時與左轉彎的汽車發生碰撞，目前傷勢嚴重，且昏迷不醒，仍在手術緊急搶救中，希望民眾可以幫忙提供資訊以釐清肇事責任。
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