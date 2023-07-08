到此一遊…小琉球驚見珊瑚礁刻名 鵬管處追究最高可罰50萬

屏東小琉球是水上活動熱門旅遊地，放暑假後迎來大批遊客，知名景點花瓶岩潮間帶珊瑚礁昨天發現被刻上斗大的姓名，刻名「到此一遊」的旅遊亂象照在地方社群網站PO後，引來網友撻伐並肉搜， 有人譏諷「在選墓地？」大鵬灣國家風景區管理處說，破壞國家風景區自然資源，依發展觀光條例可處50萬元以下罰鍰，將追究行為人責任。

貼文遊客說，昨天下午到小琉球花瓶岩海邊，看到有人竟然在珊瑚礁上刻自己的名字⋯，是在哈囉？！這天然環境，是你家財產嗎？還在上面寫字！不知道你幾歲，但老師上課是都沒在聽？網友紛紛留言撻伐，「刻在那邊任那麼多人在踐踏，是在作賤自己沒什麼好運」、「在選墓地？會不會太早」、「明知不能，非法刻意，黑白來」、「早年刻名『到此一遊』的亂象，竟在現在重演」、「留名者一夕成名了」。

鵬管處說，小琉球是國家風景區，發展觀光條例第62條規定，損壞觀光地區或風景特定區之名勝、自然資源或觀光設施者，有關目的事業主管機關得處行為人50萬元以下罰鍰，並責令回復原狀或償還修復費用；其無法回復原狀者，有關目的事業主管機關得再處行為人500萬元以下罰鍰；珊瑚礁是島上的自然資源，刻名字的損壞行為已違法，刻上的姓名同名同姓不少，也可能是別人刻的，將調閱相關監視器追究行為人責任。