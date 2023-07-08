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到此一遊…小琉球驚見珊瑚礁刻名 鵬管處追究最高可罰50萬
屏東小琉球是水上活動熱門旅遊地，放暑假後迎來大批遊客，知名景點花瓶岩潮間帶珊瑚礁昨天發現被刻上斗大的姓名，刻名「到此一遊」的旅遊亂象照在地方社群網站PO後，引來網友撻伐並肉搜， 有人譏諷「在選墓地？」大鵬灣國家風景區管理處說，破壞國家風景區自然資源，依發展觀光條例可處50萬元以下罰鍰，將追究行為人責任。
貼文遊客說，昨天下午到小琉球花瓶岩海邊，看到有人竟然在珊瑚礁上刻自己的名字⋯，是在哈囉？！這天然環境，是你家財產嗎？還在上面寫字！不知道你幾歲，但老師上課是都沒在聽？網友紛紛留言撻伐，「刻在那邊任那麼多人在踐踏，是在作賤自己沒什麼好運」、「在選墓地？會不會太早」、「明知不能，非法刻意，黑白來」、「早年刻名『到此一遊』的亂象，竟在現在重演」、「留名者一夕成名了」。
鵬管處說，小琉球是國家風景區，發展觀光條例第62條規定，損壞觀光地區或風景特定區之名勝、自然資源或觀光設施者，有關目的事業主管機關得處行為人50萬元以下罰鍰，並責令回復原狀或償還修復費用；其無法回復原狀者，有關目的事業主管機關得再處行為人500萬元以下罰鍰；珊瑚礁是島上的自然資源，刻名字的損壞行為已違法，刻上的姓名同名同姓不少，也可能是別人刻的，將調閱相關監視器追究行為人責任。
另近期被抨擊水上活動業者將浮具任意堆置沙灘的亂象，且進入海龜返島產卵繁殖季節，恐影響海龜進出，鵬管處日前聯合土地所有權的相關單位稽查，將佔用中澳和厚石凹仔沙灘上的獨木舟和SUP浮具逕行移除至垃圾場，部分業者於是將浮具改堆置馬路邊，挨批「道高一尺，魔高一丈」，鵬管處將會同警方依違反道路交通管理處罰條例妨害道路通行規定取締。
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