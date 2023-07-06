澎湖漁民捕撈海膽失蹤5小時 漂浮海面撈上船不治

澎湖海域捕撈海膽旺季，白沙鄉鄭姓漁民今天下午4時許駕船從通樑漁港出發，在內海200公尺處捕撈海膽，家人見他晚間7時30分還未返港報警，經消防、岸巡及民間船隻徹夜搜救，近10時許發現鄭漂浮在海面上，將他救上岸，已不幸死亡。

澎湖縣消防局表示，今晚7時32分許受理民眾報案指稱，友人發現其親戚船隻於通樑碼頭內海域約200公尺處捕撈海膽，但仍未見其親戚上船，擔心親戚恐有遇難之虞。

消防局獲報後，得知62歲的鄭姓漁民今天下午4時許，駕船從通樑漁港駕船出海捕撈海膽，至報案前仍未返家，消防局立即派遣第二大隊及白沙分隊消防車、救護車及救生艇共3車1艇8人前往搜救，現場由副大隊長蔡順孝指揮；另同時通知第13巡防區、漁業電台及澎湖縣救難協會協助搜救。

勤務人員到達現場後，因該時段適逢退潮，致無法進行救生艇吊掛作業，隨後商請民間舢舨先行前往事發海域，另現場亦有民間船隻主動加入搜救行列，共計5艘船隻於事發海域徹夜進行搜尋。