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澎湖漁民捕撈海膽失蹤5小時 漂浮海面撈上船不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖海域捕撈海膽旺季，白沙鄉鄭姓漁民今天下午4時許駕船從通樑漁港出發，在內海200公尺處捕撈海膽，家人見他晚間7時30分還未返港報警，經消防、岸巡及民間船隻徹夜搜救，近10時許發現鄭漂浮在海面上，將他救上岸，已不幸死亡。

澎湖縣消防局表示，今晚7時32分許受理民眾報案指稱，友人發現其親戚船隻於通樑碼頭內海域約200公尺處捕撈海膽，但仍未見其親戚上船，擔心親戚恐有遇難之虞。

消防局獲報後，得知62歲的鄭姓漁民今天下午4時許，駕船從通樑漁港駕船出海捕撈海膽，至報案前仍未返家，消防局立即派遣第二大隊及白沙分隊消防車、救護車及救生艇共3車1艇8人前往搜救，現場由副大隊長蔡順孝指揮；另同時通知第13巡防區、漁業電台及澎湖縣救難協會協助搜救。

勤務人員到達現場後，因該時段適逢退潮，致無法進行救生艇吊掛作業，隨後商請民間舢舨先行前往事發海域，另現場亦有民間船隻主動加入搜救行列，共計5艘船隻於事發海域徹夜進行搜尋。

晚間9時56分許，有民間船隻外籍船員於事發海域附近發現失聯的鄭姓男子漂浮在海面上，將他救上船，但鄭已無生命跡象，在岸上等待的家屬接到噩耗，痛哭失聲，鄭的遺體被送抵港邊後，家屬難過表示不需就醫，將自行處理後續事宜。

澎湖鄭姓漁民今天下午駕船從通樑漁港出海在內海200公尺海域捕撈海膽，失蹤近5小時，身軀被發現漂浮海面，經民間漁船撈上船已不治。圖為救難人員搭船出海搜尋畫面。記者石秀華／翻攝
澎湖鄭姓漁民今天下午駕船從通樑漁港出海在內海200公尺海域捕撈海膽，失蹤近5小時，身軀被發現漂浮海面，經民間漁船撈上船已不治。圖為救難人員搭船出海搜尋畫面。記者石秀華／翻攝
澎湖鄭姓漁民今天下午駕船從通樑漁港出海在內海200公尺海域捕撈海膽，失蹤近5小時，身軀被發現漂浮海面，經民間漁船撈上船已不治。圖為救難人員搭船出海搜尋畫面。記者石秀華／翻攝
澎湖鄭姓漁民今天下午駕船從通樑漁港出海在內海200公尺海域捕撈海膽，失蹤近5小時，身軀被發現漂浮海面，經民間漁船撈上船已不治。圖為救難人員搭船出海搜尋畫面。記者石秀華／翻攝

澎湖縣 海膽 親戚

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