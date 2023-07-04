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交通新法上路 清水警路口執法未禮讓行人開出7張罰單
道路交通管理處罰條例修正案新法上路，汽機車不停讓行人加重罰責，最高可開罰6千元，清水警方自新法上路至今已開出7張未禮讓行人罰單。
清水警分局表示，將持續編排警力執勤，期望營造更安全、友善的用路環境。清水警方以轄區沙鹿區中山路、沙田路，清水區中山路與鎮北街口、梧棲區文化、民生路口等重要路口展現警方執法作為。
清水警分局呼籲，為提升行人安全，遏止大型車及各式車輛違規，新法已於6月30日實施，由原本最高罰3600元加重至6000元、記點3點，並接受3小時道安講習。
因未讓行人致人受傷者，吊扣駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，則吊銷其駕駛執照，警方請駕駛人務必遵守交通規定，以免荷包失血，警方呼籲，用路人駕駛車輛或行人行經路口時，請遵守「慢、看、停」原則，建立「路口停讓」文化，共同努力減少事故發生，以維用路安全。
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