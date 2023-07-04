攻頂馬崙山回程竟失蹤 警消34人1搜救犬擴大搜救

一行3人前天挑戰台中市谷關七雄之一的馬崙山，其中，體力較佳的葉男率先攻頂後下山卻失聯，隊友報警。台中市消防局昨上山搜索到半夜，今早由第二消防大隊大隊長余易祐帶隊34人、1搜救犬與空拍機擴大搜救，期盼佳音。

報案者說，他們昨天中午登頂後，體力較佳的葉姓男子先下山，2名友人隨後慢慢下山，友人前天下午3點回到登山口，卻不見葉男蹤跡，等到下午4點多立即報案。

同行隊友指出，昨天因另名隊友鞋子有沙，3人有互相等待，隨後過了4.8公里處，就未見葉男蹤影。

台中市消防局表示，第一涼亭位在5公里處，搜救人員將以4.8公里處為圓心擴大搜尋，參考電信訊號範圍，今早8點勤教結束後分配搜索區域，立即投入搜救任務。

第二救災救護大隊大隊長余易祐指出，今天有34人、1搜救犬與空拍機投入搜救，因馬崙山有懸崖、峭壁、溪谷等地形，增加搜救人員搜尋難度，將運用人力與科技積極搜尋。