台南將軍港交通船擱淺 海巡與漁船協力助脫困

中央社／ 台南3日電

往返澎湖東吉嶼及台南將軍港的交通船雙吉福氣輪，今天傍晚返航至將軍漁港時，因水深不足，閃避其他船舶時擱淺，在晚間潮位上漲後，經海巡署與民間漁船協助脫困，人船均安。

海巡署第六巡防區指揮部新聞稿新聞稿指出，南部分署第一一岸巡隊將軍漁港安檢所於下午5時許獲報，指稱往返台南將軍港與澎湖東吉嶼的交通船雙吉福氣輪，返航至將軍漁港內時，疑似為閃避船舶，不慎在泥沙淤積嚴重處擱淺，船上載有船員4人及乘客71人，人船均安，無立即危險。

海巡署指出，經派遣第四海巡隊PP-5037艇、將軍漁港安檢所30HP橡皮艇、遙控式動力救生圈、救援照明燈柱、沙灘車及單旋翼無人機等救援能量前往現場救援，但考量將軍港內泥沙淤積情況，且適逢乾潮時機，巡防艇及橡皮艇無法接近救援，暫時在旁實施戒護。

海巡署指出，經現場海巡署搜救人員評估，雙吉福氣輪擱淺嚴重已完全坐灘，不宜貿然拖帶，易造成船身傾斜、翻覆，肇生更大人員危安，且同時易致拖帶船隻擱淺，應待水位上升後，再進行拖帶較為安全。

海巡署指出，經計算水位可實施拖帶時，協調由民間漁船「太興2」號先期嘗試拖帶，一度造成太興2號也擱淺，所幸船長吳冠賢對水域熟悉，自行脫困並持續投入援助，再與「勝戰士」舢舨於晚間8時許共同協助雙吉福氣輪脫困，船上人員平安。

海巡署 將軍漁港 安檢

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