影 ／提早作業！雙吉福氣號晚上近9點脫困了 拖吊船差點也擱淺

往來台南將軍漁港與澎湖間的「雙吉福氣號」，今傍晚5點許載有75人驚傳在將軍漁港外擱淺震驚外界，趁水位上升，晚間8點多由漁船協助拖吊脫困，晚上8點55分順利駛抵港區，事件平安落幕。

「雙吉福氣號」總噸位99公噸餘，比許多將軍漁港漁船噸位大，考量拖吊作業，一度評估人員先行接駁離船，因潮水上升有利作業，最後考量安全後，改全部留置船上。

晚上8點多將軍漁港漁船「太興二號」展開拖離「雙吉福氣號」，過程中一度自己也擱淺插曲，引起在場人員緊張，所幸隨即自行脫困。

海巡署也派出艦艇及救生艇在旁提供必要協助，隨後「太興二號」二度作業，協助雙吉福氣號脫困，晚上點55分順利駛抵港區。已較原先預定抵達時間5點半延誤約2點5小時。

不少旅客難掩疲態不願回應過程，有些小朋友情緒略顯躁動，也有年輕旅客則平常心笑說，就是小擱淺啦，沒事就好。船東鐘順祥等人除頻頻致歉，也現場發放麵包給旅客充饑。