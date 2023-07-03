快訊

澎縣前副議長妻子遭發現倒臥路旁「頭部重創」 兒子急徵行車記錄器

迎小暑各地愈來愈熱 大台北可能出現逾37度極端高溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影 ／提早作業！雙吉福氣號晚上近9點脫困了 拖吊船差點也擱淺

聯合報／ 記者謝進盛莊曜聰／台南即時報導

往來台南將軍漁港與澎湖間的「雙吉福氣號」，今傍晚5點許載有75人驚傳在將軍漁港外擱淺震驚外界，趁水位上升，晚間8點多由漁船協助拖吊脫困，晚上8點55分順利駛抵港區，事件平安落幕。

「雙吉福氣號」總噸位99公噸餘，比許多將軍漁港漁船噸位大，考量拖吊作業，一度評估人員先行接駁離船，因潮水上升有利作業，最後考量安全後，改全部留置船上。

晚上8點多將軍漁港漁船「太興二號」展開拖離「雙吉福氣號」，過程中一度自己也擱淺插曲，引起在場人員緊張，所幸隨即自行脫困。

海巡署也派出艦艇及救生艇在旁提供必要協助，隨後「太興二號」二度作業，協助雙吉福氣號脫困，晚上點55分順利駛抵港區。已較原先預定抵達時間5點半延誤約2點5小時。

不少旅客難掩疲態不願回應過程，有些小朋友情緒略顯躁動，也有年輕旅客則平常心笑說，就是小擱淺啦，沒事就好。船東鐘順祥等人除頻頻致歉，也現場發放麵包給旅客充饑。

「港區航道真的太淺了！」南縣區漁會總幹事陳崇德及鐘順祥都說，類似擱淺事件頻傳，包括將軍漁港及鄰近青山漁港長期以來航道都須進一步疏濬，希望相關單位能正視。

海巡署第六巡防區主任曲立斌說明協助脫困過程。記者莊曜聰／攝影
海巡署第六巡防區主任曲立斌說明協助脫困過程。記者莊曜聰／攝影
船東鐘順祥認為港區長期淤積嚴重待疏濬。記者莊曜聰／攝影
船東鐘順祥認為港區長期淤積嚴重待疏濬。記者莊曜聰／攝影
傳出擱淺雙吉福氣號晚上近9點拖回將軍漁港，旅客步出港區。記者莊曜聰／攝影
傳出擱淺雙吉福氣號晚上近9點拖回將軍漁港，旅客步出港區。記者莊曜聰／攝影
部分旅客提及擱淺過程。記者莊曜聰／攝影
部分旅客提及擱淺過程。記者莊曜聰／攝影

將軍漁港 海巡署

延伸閱讀

雙吉福氣號擱淺將軍漁港原因曝 漁港人員：陰錯陽差釀意外

澎湖往返台南交通船驚傳擱淺近3小時 75人待深夜脫困

馬公第三漁港成群海鷗覓食 遊客近距離接觸稱奇

響應世界海洋日 貢寮美豔山漁港放流8,000尾魚苗

相關新聞

影 ／提早作業！雙吉福氣號晚上近9點脫困了 拖吊船差點也擱淺

往來台南將軍漁港與澎湖間的「雙吉福氣號」，今傍晚5點許載有75人驚傳在將軍漁港外擱淺震驚外界，趁水位上升，晚間8點多由漁...

澎縣前副議長陳雙全妻子嚴重車禍不樂觀 兒徵求行車記錄器

澎湖縣前副議長、現任國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全妻子今午騎車行經馬公興仁路段時意外倒臥路旁，頭部重創，送往三軍總醫院澎湖分...

雙吉福氣號擱淺將軍漁港原因曝 漁港人員：陰錯陽差釀意外

往來台南將軍漁港與澎湖東吉島間的「雙吉福氣號」，今傍晚5點許驚傳擱淺將軍漁港燈塔北側航道，據知，當時正是漁港水位低點，且...

澎湖縣長公務座車遭重機擦撞 陳光復虛驚地上磨出火光

澎湖縣長陳光復公務座車今晚7時許行經地方法院大廈，左轉時似遭一輛重機擦撞座車右後方，機車彈向車道中間，在地面擦出火光，又...

竹北天坑導致特斯拉墜落 監委要查新竹縣政府

新竹縣竹北市「豐采520」建案日前發生天坑事件，導致一輛特斯拉直接掉進坑洞。監察院今天表示，由於類似事件一再發生，影響工...

澎湖往返台南交通船驚傳擱淺近3小時 75人待深夜脫困

往來澎湖與台南將軍漁港間的「雙吉福氣號」交通船，今傍晚5點許疑因水深不足驚傳在將軍漁港港旁燈塔擱淺，船上4名船員及71名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦