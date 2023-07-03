聽新聞
test
0:00 / 0:00
影 ／提早作業！雙吉福氣號晚上近9點脫困了 拖吊船差點也擱淺
往來台南將軍漁港與澎湖間的「雙吉福氣號」，今傍晚5點許載有75人驚傳在將軍漁港外擱淺震驚外界，趁水位上升，晚間8點多由漁船協助拖吊脫困，晚上8點55分順利駛抵港區，事件平安落幕。
「雙吉福氣號」總噸位99公噸餘，比許多將軍漁港漁船噸位大，考量拖吊作業，一度評估人員先行接駁離船，因潮水上升有利作業，最後考量安全後，改全部留置船上。
晚上8點多將軍漁港漁船「太興二號」展開拖離「雙吉福氣號」，過程中一度自己也擱淺插曲，引起在場人員緊張，所幸隨即自行脫困。
海巡署也派出艦艇及救生艇在旁提供必要協助，隨後「太興二號」二度作業，協助雙吉福氣號脫困，晚上點55分順利駛抵港區。已較原先預定抵達時間5點半延誤約2點5小時。
不少旅客難掩疲態不願回應過程，有些小朋友情緒略顯躁動，也有年輕旅客則平常心笑說，就是小擱淺啦，沒事就好。船東鐘順祥等人除頻頻致歉，也現場發放麵包給旅客充饑。
「港區航道真的太淺了！」南縣區漁會總幹事陳崇德及鐘順祥都說，類似擱淺事件頻傳，包括將軍漁港及鄰近青山漁港長期以來航道都須進一步疏濬，希望相關單位能正視。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言