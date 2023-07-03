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雙吉福氣號擱淺將軍漁港原因曝 漁港人員：陰錯陽差釀意外

聯合報／ 記者謝進盛莊曜聰／台南即時報導

往來台南將軍漁港澎湖東吉島間的「雙吉福氣號」，今傍晚5點許驚傳擱淺將軍漁港燈塔北側航道，據知，當時正是漁港水位低點，且已有1艘漁船擱淺，「雙吉福氣號」為閃避船隻改駛北側航道，詎料水位更低才不慎擱淺，所幸船上75人均安。

而在評估安全無虞下，已有多艘漁船將先行趕往協助脫困；也就是說，作業會比原先預估深夜10點56分還提早，人員先行安置後，少了載客重量，對後續「雙吉福氣號」脫困作業也較易進行。

有漁港人員說，將軍漁港外航道，本來就易擱淺，尤其在退潮時風險更高，傍晚正是退潮時，「雙吉福氣號」為了閃避原來就擱淺的該漁船，選擇認為水位較深的航道北側水域，詎料其實該處水位更淺，若駛往航道較深的南側水域，應可避過這次波折，只能說陰錯陽差釀成意外擱淺，當務之急就是4名船員及71名旅客順利脫險。

「雙吉福氣號」驚傳擱淺將軍漁港，船上人員將先脫困。記者莊曜聰／攝影
「雙吉福氣號」驚傳擱淺將軍漁港，船上人員將先脫困。記者莊曜聰／攝影
「雙吉福氣號」今傍晚驚傳擱淺將軍漁港，船上人員將先脫困。記者莊曜聰／攝影
「雙吉福氣號」今傍晚驚傳擱淺將軍漁港，船上人員將先脫困。記者莊曜聰／攝影

將軍漁港 澎湖

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