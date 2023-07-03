雙吉福氣號擱淺將軍漁港原因曝 漁港人員：陰錯陽差釀意外

往來台南將軍漁港與澎湖東吉島間的「雙吉福氣號」，今傍晚5點許驚傳擱淺將軍漁港燈塔北側航道，據知，當時正是漁港水位低點，且已有1艘漁船擱淺，「雙吉福氣號」為閃避船隻改駛北側航道，詎料水位更低才不慎擱淺，所幸船上75人均安。

而在評估安全無虞下，已有多艘漁船將先行趕往協助脫困；也就是說，作業會比原先預估深夜10點56分還提早，人員先行安置後，少了載客重量，對後續「雙吉福氣號」脫困作業也較易進行。