影／最美風景！駝背老人站斑馬線不知所措 外送員護送過馬路

一名行動不便的駝背長者今天走在台中市沙鹿區一處路口，他走在行人穿越道，汽機車都禮讓，但他走路速度很慢，始終過不了路口，一名外送員見狀，立即停車協助扶著護送長者過馬路，從綠燈走到紅燈亮，過程被民眾行車紀錄器拍下，po網者說，好人一生平安。

熱心民眾在臉書沙鹿之美po影片提醒，這名長者的家人要注意他外出安全問題，也感謝善心的外送員；影片中，一名長者走在雙線車道路口，當時他走在斑馬線上已從綠燈轉紅燈，一步一步慢慢走，只走到快車道與斑馬線上，無法及時通過馬路。

此時車行方向已綠燈，汽機車可前行，駕駛看到長者站在路中不知所措，耐心等候，一名外送員騎車經過，立即停車，走到長者旁，疑似詢問是否需要幫忙後，外送員扶著長者，保護對方過馬路。