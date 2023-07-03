影／最美風景！駝背老人站斑馬線不知所措 外送員護送過馬路
一名行動不便的駝背長者今天走在台中市沙鹿區一處路口，他走在行人穿越道，汽機車都禮讓，但他走路速度很慢，始終過不了路口，一名外送員見狀，立即停車協助扶著護送長者過馬路，從綠燈走到紅燈亮，過程被民眾行車紀錄器拍下，po網者說，好人一生平安。
熱心民眾在臉書沙鹿之美po影片提醒，這名長者的家人要注意他外出安全問題，也感謝善心的外送員；影片中，一名長者走在雙線車道路口，當時他走在斑馬線上已從綠燈轉紅燈，一步一步慢慢走，只走到快車道與斑馬線上，無法及時通過馬路。
此時車行方向已綠燈，汽機車可前行，駕駛看到長者站在路中不知所措，耐心等候，一名外送員騎車經過，立即停車，走到長者旁，疑似詢問是否需要幫忙後，外送員扶著長者，保護對方過馬路。
網友看到影片說，這名好心外送員，會好人一生平安，有人按讚，還強調要給暖心外送員100個讚，一名網友說，老人有時候會斷電，走到一半會停住，也走得慢，許多老人都跟著別人過馬路，旁邊沒人會不知所措，請大家耐心等老人過馬路。
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