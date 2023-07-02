臉書家庭代工廣告要求買材料 女大生想賺錢反成詐團人頭

詐騙集團在臉書刊登「家庭代工」徵才廣告，謊稱以求職者金融帳戶購買材料將補助5千元，要求寄送金融卡並告知密碼，得手後作為人頭帳戶騙其他被害人匯入贓款再領出，求職者接到警示帳戶通知才知受騙。

一名女大學生今年5月在臉書看到代工廣告，留言求職後加LINE詢問，對方稱以個人金融帳戶買材料可節稅，將補助她5千元，要求將金融卡寄給公司，還傳來偽造的包裝公司代工協議書照片取信；她赴超商寄出金融卡並告知密碼，帳戶被匯入1筆10萬元領出，約1周後被警示，她驚覺受騙。

一名打零工男子上月也透過臉書代工廣告加LINE求職，被騙寄出金融卡及告知密碼，帳戶被匯入2筆共8萬元領出，10天後被警示。

刑事局說，詐團在臉書以徵才、貸款等名義，要求提供金融卡及告知密碼，民眾求職或借貸要謹慎，避免被詐團利用為人頭戶，可撥打165反詐騙專線諮詢。