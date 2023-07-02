普洱茶賺暴利 高雄男深信臉書正妹險受騙 遭警一眼識破

高雄路竹62歲鄭姓男子網路交友認識臉書正妹，對方遊說他投資品種特殊價值不斐的茶種，誆稱轉賣後可獲取高額暴利，並誘使鄭男前往銀行臨櫃匯款6萬，所幸行員察覺不對勁，果然事後經警確認，該匯款帳號已遭警示，鄭男才恍然大悟驚覺受騙。

「我是跟香港買普洱茶!」鄭男站在櫃台前告知警員，但當警員詢問他是否與茶行購買時，鄭男露出疑惑表情開始一問三不知，卻仍舊堅持要轉帳匯款6萬，當警不死心地追問鄭男，如何認識買家時，鄭才吞吞吐吐地說，「是在交友軟體上認識。」

鄭男拿出手機LINE群組的對話，他表示，一開始先從臉書上認識相片中的正妹，該正妹遊說其加入茶葉買賣社團投資茶種，還大言不慚說不趕快買的話，茶葉一下子就會被搶光，自吹自擂誇耀機會稍縱即逝，而幾經正妹誘惑讓他深信不疑，才堅持銀行臨櫃匯款至其指定的帳戶。