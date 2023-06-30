中市國小火光四射...兒子和同學吵架 家長丟爆裂物炸校園還架手機錄影

台中鄭姓男子疑似因小孩在學校和同學有糾紛，不滿班導師處理方式，今中午竟持類似爆竹的爆裂物從大門直接丟進校內瞬間火光、煙霧四射，所幸該國小已放暑假沒有學生，但仍嚇壞大門口值班警衛，鄭還自行錄影畫面被PO上網，警方將約談鄭到案，朝公共危險方向偵辦。

網路上今流傳一段畫面，1名黑衣男子手持爆裂物在北屯區1處國小前，二話不說將手中物品引燃朝著大門扔進去，結果藍綠色煙霧伴隨爆裂聲炸出，嚇壞當時站在大門前1位女子，男子也疑似作案前自行架設手機錄影。

台中第5分局接獲學校警衛報案，經警方詢問學校初步了解，鄭姓男子是學生家長，他疑似因兒子在校和其他學生有糾紛，並認為班導師處理不當，今天才憤而跑到校門口朝大門丟爆竹。

所幸國小已經放暑假沒有學生在內，無人受傷，警方也已經掌握鄭男身分，將約談他到案說明，全案不排除依公共危險送辦，扔爆竹行為可能也違反社會秩序維護法。