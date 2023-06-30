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國3大溪路段5車追撞占3車道 一度回堵已排除

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

國道3號北上58公里大溪路段，今天上午8時25分許發生5車連環追撞事故，大貨車范姓駕追撞前方4車後撞護欄，並橫停。該起事故占據3個車道，無人員受困，2人輕傷，其中一名48歲陳姓女乘客送醫救治無礙，事故相關所有駕駛人的酒測值皆為0，詳細事發原因尚在調查釐清。

今上午范男駕駛大貨車撞擊前方1輛大貨車、2輛小貨車、1輛白銀色轎車後，范男所駕駛再衝撞內側護欄後，大貨車橫停，此事故造成小客車乘客陳女頭暈及背部疼痛，送醫治療。

大貨車車頭嚴重凹毀，轎車後方也嚴重變形，地上也布滿散落物，所幸無人受困。現場加上其他事故車輛共占用3個車道，剩外側1個車道可供通行，造成後方車流有壅塞回堵情形，事故現場於上午10時21分排除，經酒測駕駛人皆無飲酒情形。

國道警方呼籲，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照。尤其天候不佳更要「安全距離保持好，養足精神上國道」，遵守速限，避免事故發生。

國3北上58公里大溪路段，今上午8時許發生5車連環追撞事故，其中大貨車撞護欄，造成車頭嚴重凹毀變形。圖／讀者提供
國3北上58公里大溪路段，今上午8時許發生5車連環追撞事故，其中大貨車撞護欄，造成車頭嚴重凹毀變形。圖／讀者提供
國3北上58公里大溪路段，今上午8時許發生5車連環追撞事故，1名乘客輕傷送醫無礙。記者翁唯真／翻攝
國3北上58公里大溪路段，今上午8時許發生5車連環追撞事故，1名乘客輕傷送醫無礙。記者翁唯真／翻攝
國3北上58公里大溪路段，今上午8時許發生5車連環追撞事故，事故現場於上午10時21分排除。記者翁唯真／翻攝
國3北上58公里大溪路段，今上午8時許發生5車連環追撞事故，事故現場於上午10時21分排除。記者翁唯真／翻攝

車道 國道

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