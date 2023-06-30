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影／新北騎士拒檢有原因 街頭狂奔逃3分鐘、9警圍捕壓制
呂姓男子今天凌晨騎車在新北市板橋區停紅燈時，拒絕板橋員警盤查，街頭狂奔逃3分鐘，最後遭9名員警圍捕壓制逮人。據了解，呂男因傷害案為檢方發布通緝，見警盤查才會加速逃跑，警詢後依法解送士林地檢署歸案。
新北市板橋警分局後埔派出所員警今天凌晨2時42分巡邏行經板橋區縣民大道一段與館前西路口前，見呂姓男子（27歲）騎機車在路口停等紅燈，巡邏員警查詢警用電腦，發現呂男是今年6月20日由士林地檢署發布的傷害案通緝犯，要面臨5月刑期。
員警立即靠上前，才開口要盤查，呂男二話不說，立即調轉車頭往反方向加速逃跑，員警見狀，也催油尾隨追緝同時呼叫警力支援，最後共有9名員警沿路攔截圍捕，呂男才逃3分鐘就被攔下查獲。，警詢後依法解送士林地檢署歸案。
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