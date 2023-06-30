影／新北騎士拒檢有原因 街頭狂奔逃3分鐘、9警圍捕壓制

呂姓男子今天凌晨騎車在新北市板橋區停紅燈時，拒絕板橋員警盤查，街頭狂奔逃3分鐘，最後遭9名員警圍捕壓制逮人。據了解，呂男因傷害案為檢方發布通緝，見警盤查才會加速逃跑，警詢後依法解送士林地檢署歸案。

新北市板橋警分局後埔派出所員警今天凌晨2時42分巡邏行經板橋區縣民大道一段與館前西路口前，見呂姓男子（27歲）騎機車在路口停等紅燈，巡邏員警查詢警用電腦，發現呂男是今年6月20日由士林地檢署發布的傷害案通緝犯，要面臨5月刑期。