夠衰！車壞偏逢連暴雨 幸遇高雄警化身「修車匠」助返家

高雄內門60歲龔姓男子周二下午1時許買午餐返家時，突然雷鳴大作隨後大雨傾盆，他的小貨車排氣孔進水，車輛熄火拋錨在台三線上，2個多小時動彈不得，好在碰上路過警員熱心化身修車師傅，終於將車輛引擎發動，讓他安全返家。

旗山分局指出，當時警員劉啟民正在勤區查察，下午3時30分許正要返回內門分駐所時，途中在台三線401公里處，遠遠就看見一輛拋錨小貨車，竟然就停在大馬路中央。

由於，當時下著暴雨，就怕後方車輛不察發生危險，劉警隨即將警用巡邏車停放在小貨車後方，開啟警示燈，並在小貨車周邊擺妥交通錐，以維安全。