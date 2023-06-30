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夠衰！車壞偏逢連暴雨 幸遇高雄警化身「修車匠」助返家

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄內門60歲龔姓男子周二下午1時許買午餐返家時，突然雷鳴大作隨後大雨傾盆，他的小貨車排氣孔進水，車輛熄火拋錨在台三線上，2個多小時動彈不得，好在碰上路過警員熱心化身修車師傅，終於將車輛引擎發動，讓他安全返家。

旗山分局指出，當時警員劉啟民正在勤區查察，下午3時30分許正要返回內門分駐所時，途中在台三線401公里處，遠遠就看見一輛拋錨小貨車，竟然就停在大馬路中央。

由於，當時下著暴雨，就怕後方車輛不察發生危險，劉警隨即將警用巡邏車停放在小貨車後方，開啟警示燈，並在小貨車周邊擺妥交通錐，以維安全。

劉警擔心該車輛拋錨在路上會造成危險，大雨中，他先協助龔男將車輛移往路旁安全處，之後再協助龔男修復車輛，讓引擎發動，讓龔喜出望外，連忙向熱心的劉啟民聲聲道謝。

高雄市警局旗山分局內門分駐所警員劉啟民路上發現有小貨車停在大馬路上。記者古和純／翻攝
高雄市警局旗山分局內門分駐所警員劉啟民路上發現有小貨車停在大馬路上。記者古和純／翻攝
高雄市警局旗山分局內門分駐所警員劉啟民路上發現有小貨車停在大馬路上。記者古和純／翻攝
高雄市警局旗山分局內門分駐所警員劉啟民路上發現有小貨車停在大馬路上。記者古和純／翻攝

台三線 內門

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