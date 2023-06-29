義籍男子走太魯閣文山步道 滑落邊坡30米手腕骨折獲救
一名義大利籍男子今天到太魯閣國家公園文山步道健行，途中誤認道路，不慎滑落30公尺邊坡受傷，打電話向保七第九大隊求助，保七、太管處、花蓮縣消防局組成12名救難隊伍，晚間近7時接觸到患者，檢傷發現右手腕骨折、左肩疼痛，包紮固定後已護送他下山。
這名40多籍義大利籍男子獨自來台灣旅遊，到太魯閣國家公園健行，下午4時許在文山步道往綠水步道方向1.5公里處，因誤以為下方有道路失足跌倒，滑落邊坡，手、腳多處擦傷。他想起身上帶著一張太管處的園區簡介，打電話以英語向保七第九大隊求救。
保七與太管處各派出2人上山救援，花蓮縣消防局接獲轉報，也派兩梯次共8人從登山口入山搶救。
花蓮縣消防局表示，今晚6時48分救難人員聽到傷患呼救聲，評估滑落邊坡至少至少30公尺，下切後接觸到患者，初步檢傷，對方右手腕骨折、左肩疼痛，身體有些虛弱，幸好還可以自己行走，救難人員為他包紮固定後，護送下山就醫。
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