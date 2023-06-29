逆向違停遭花蓮警攔查 車中毒品通緝犯溜不掉被逮

中央社／ 花蓮縣29日電

花蓮警方27日清晨在花蓮市區執行巡邏勤務時，發現1輛轎車逆向違停上前盤查，警方一眼認出副駕駛座48歲王姓男子是毒品案累犯已被通緝，王男企圖溜走，仍遭逮捕歸案。

花蓮分局自強派出所員警27日清晨5時許執行巡邏勤務，在花蓮市林園二街發現有車輛逆向違停，上前盤查，發現副駕駛座的王男是毒品案累犯，日前才因毒品等案遭通緝。

王男想趁警方不注意下車逃離現場，隨即遭警方追緝，並於隨身包包中起出0.34克海洛因、0.25克安非他命等毒品。

花蓮分局今天指出，全案依照違反毒品危害防制條例及毒品、竊盜及詐欺3項通緝罪，將王男移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮分局呼籲，毒品濫用將導致身心健康崩潰並破壞社會安寧及提高犯罪率，警方將持續強力打擊毒品生產、販賣及濫用等犯罪，建構無毒社區環境。

毒品 花蓮 通緝

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