戶頭突多90萬後她接死亡恐嚇...報警才知是詐團「手滑」給錯帳戶

新北市一名楊姓女子戶頭意外收到90萬元，並從收到不明款項後開始被許姓男子、黃姓女子頻傳簡訊恐嚇甚至潑漆「殺全家」，害怕得搬離住所並將孩子送到丈夫老家後報警，才知竟是詐騙集團騙他人時給錯帳戶，才讓贓款匯入她的戶頭，新北地檢署依恐嚇取財罪嫌起訴許男、黃女。

檢方調查，楊女去年10月10日被詐騙集團騙走12萬8千元，未料4天之後，該詐團在騙他人時「手滑」給錯帳戶，將楊女帳戶給了另名陳姓受害人。陳姓受害人匯款90萬元後，楊女發現戶頭突然多出90萬也不敢動，隨後陳姓受害人報警，楊女戶頭也變警示帳戶。

詐騙集團發現給錯帳戶後，以4萬5千元的報酬派出底下小弟許男與黃女恐嚇楊女想討回詐騙所得90萬，許男與黃女遂頻傳訊給楊女，恐嚇「逃避是沒用的，主管找我我也會去找你的」、「在計畫，如何綁架你家人」，楊女原都不以為意，直到許男與黃女找到楊女住所，跑到她家大門噴漆「不還錢殺全家」，並持續傳訊恐嚇、甚至要楊女公公轉告她「不還錢就砸住所」後，楊女才嚇得趕緊搬離住所，並將小孩送到丈夫老家後報警。