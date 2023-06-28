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戶頭突多90萬後她接死亡恐嚇...報警才知是詐團「手滑」給錯帳戶

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市一名楊姓女子戶頭意外收到90萬元，並從收到不明款項後開始被許姓男子、黃姓女子頻傳簡訊恐嚇甚至潑漆「殺全家」，害怕得搬離住所並將孩子送到丈夫老家後報警，才知竟是詐騙集團騙他人時給錯帳戶，才讓贓款匯入她的戶頭，新北地檢署依恐嚇取財罪嫌起訴許男、黃女。

檢方調查，楊女去年10月10日被詐騙集團騙走12萬8千元，未料4天之後，該詐團在騙他人時「手滑」給錯帳戶，將楊女帳戶給了另名陳姓受害人。陳姓受害人匯款90萬元後，楊女發現戶頭突然多出90萬也不敢動，隨後陳姓受害人報警，楊女戶頭也變警示帳戶。

詐騙集團發現給錯帳戶後，以4萬5千元的報酬派出底下小弟許男與黃女恐嚇楊女想討回詐騙所得90萬，許男與黃女遂頻傳訊給楊女，恐嚇「逃避是沒用的，主管找我我也會去找你的」、「在計畫，如何綁架你家人」，楊女原都不以為意，直到許男與黃女找到楊女住所，跑到她家大門噴漆「不還錢殺全家」，並持續傳訊恐嚇、甚至要楊女公公轉告她「不還錢就砸住所」後，楊女才嚇得趕緊搬離住所，並將小孩送到丈夫老家後報警。

警方循線拘提許男與黃女到案後，兩人坦承參與詐騙集團，並為4萬5千元向楊女暴力討債，檢方依恐嚇取財未遂、組織犯罪條例等罪嫌起訴兩人。

參與詐騙集團的許男與黃女為了討回集團「手滑」給錯帳戶、被匯到楊女戶頭的贓款90萬，多次傳訊楊女，並到她家暴力討債，被新北地檢署依恐嚇取財未遂等罪起訴。圖／聯合報系資料照
參與詐騙集團的許男與黃女為了討回集團「手滑」給錯帳戶、被匯到楊女戶頭的贓款90萬，多次傳訊楊女，並到她家暴力討債，被新北地檢署依恐嚇取財未遂等罪起訴。圖／聯合報系資料照

詐騙集團 恐嚇

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