男登能高縱走脫隊失聯 警消搜山找人…他卻搭車回家了

南投仁愛能高安東軍縱走昨傳出一名連姓登山客脫隊失聯，消防局派出3人搜救隊入山搜索，未料下午4時接獲連男通報已下山，且要北返回家，讓警消鬆了一口氣，卻也生氣又無奈，專程上山的搜救人員得自行走下山，最快明晚才能返隊。

南投縣消防局指出，昨晚7時許獲報，新北一支7人自組登山隊，其中一名47歲連姓隊友在25日時脫隊自己走，原訂昨天下午下山搭車北返，但連男到傍晚都沒出現，隊友又聯繫不上，才通報失聯協尋，因此今天一早調派人力上山搜索。

據了解，該支登山隊是網路揪團，互不相識，在新北集合後出發，攀登初期是全員一起行動，但連男在25日時脫隊行動，稱隨後跟上，未料入夜在第2獵寮紮營，直至隔天（26日）清晨拔營，連男都沒出現，其他人卻沒報案，就持續下山。

而登山隊6人在昨天下午2時抵達奧萬大森林遊樂區，等到傍晚6時仍等不到連男，且打其手機也不通，司機因此報案通報失聯協尋，南投消防局今派出3人上山搜救，鎖定連男與隊友最後碰面的上、下安東軍山途中進行搜尋，但未果。

沒想到，今天下午4時許，被通報失聯的連男主動主動致電消防局，他表示，之前手機沒電無法聯繫，未能與其他人聯絡，下山途中有遇到其他山友幫助才平安下山，他人已經在奧萬大，將搭其他山友的接駁車，要前往台中高鐵搭車返家。

對於連男已平安下山，南投警消雖然鬆了一口氣，卻也生氣又無奈，搜救人員抱怨，他脫隊獨行又失聯，令搜救行動如大海撈針，動員救援、派直升機等浪費社會資源，其隊友對他漠不關心，且未即時通報，若真發生事故恐害了一條人命。