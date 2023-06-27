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又是他！新北市府市民廣場被潑漆灑冥紙 警釐清無政治意圖
33歲陳姓男子本月16日早上9時許到新北市府南大門潑漆後逃逸，轄區海山警分局調閱監視器影像，2小時後旋即逮獲送辦，但陳男仍沒學乖，今天早上10時許，再度拿著油漆桶、冥紙到北門市民廣場舞台區潑漆、撒冥紙，這次警方立刻將他控制帶回偵辦。
精神狀況不佳的陳男，日前潑漆後旋即騎車逃逸，在蘆洲及林口兩分局協助下，在林口區中正路、竹林路口攔下陳男並帶回偵辦，詢後被依社會秩序維護法第90條、廢棄物清理法第63-1條送辦。
但陳男卻未學到教訓，今早10時許再度拿著油漆桶、冥紙到新北市府北門市民廣場潑漆、灑冥紙，保大市府警衛隊立刻控制陳男，並由海山派出所將陳男帶回，初步釐清無政治意圖或傾向，全案朝毀損罪究辦。
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