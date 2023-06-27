又是他！新北市府市民廣場被潑漆灑冥紙 警釐清無政治意圖

33歲陳姓男子本月16日早上9時許到新北市府南大門潑漆後逃逸，轄區海山警分局調閱監視器影像，2小時後旋即逮獲送辦，但陳男仍沒學乖，今天早上10時許，再度拿著油漆桶、冥紙到北門市民廣場舞台區潑漆、撒冥紙，這次警方立刻將他控制帶回偵辦。

精神狀況不佳的陳男，日前潑漆後旋即騎車逃逸，在蘆洲及林口兩分局協助下，在林口區中正路、竹林路口攔下陳男並帶回偵辦，詢後被依社會秩序維護法第90條、廢棄物清理法第63-1條送辦。