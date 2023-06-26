7旬老翁到琉球杉福漁港游泳身亡 明相驗釐清死因

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東琉球1名7旬蔡姓老翁今下午和友人相約，一同到杉福漁港游泳，疑因身體不適造成溺斃，蔡男當時在港內載浮載沉，被鄰近杉福安檢所發現驚覺不對勁，趕緊通報消防局，消防人員到場時蔡男已無生命跡象，緊急送往琉球衛生所搶救仍不治，家屬同意放棄急救，待明天相驗，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

據了解，76歲蔡姓老翁平日有到港區游泳習慣，今天下午例行性和友人相約到杉福漁港游泳，為了安全蔡男有攜帶游泳圈下水，但他疑似因身體不適造成溺斃，下午5點左右被港區旁的海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所發現，蔡男漂浮在港區內疑身亡。

海巡人員見狀立即通報消防局，消防人員於到場時蔡男已被拉起，身上還掛著救生圈，緊急送往琉球衛生所，到院時已無呼吸心跳（OHCA），警方已通知同行友人到案說明，家屬於下午同意放棄急救，待明日進行相驗。

屏東小琉球杉福漁港海域，有一名男子今下午5點左右飄浮於海面，被拉回岸上已無呼吸心跳，經搶救仍不治。圖為救難示意圖非內文個案。本報系資料照
屏東小琉球杉福漁港海域，有一名男子今下午5點左右飄浮於海面，被拉回岸上已無呼吸心跳，經搶救仍不治。圖為救難示意圖非內文個案。本報系資料照

衛生所 琉球 海巡署

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