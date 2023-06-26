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新竹監獄辦手沖咖啡訓練 讓受刑人出獄靠此技能謀生、創業

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

為讓受刑人在未來復歸社會能有專業技能，新竹監獄與佛教慈濟慈善基金會合作辦理「手沖咖啡技能訓練班」，邀來新竹「井井咖啡廳」專業講師群提供技術指導。圖／新竹監獄提供
為讓受刑人在未來復歸社會能有專業技能，新竹監獄與佛教慈濟慈善基金會合作辦理「手沖咖啡技能訓練班」，邀來新竹「井井咖啡廳」專業講師群提供技術指導。圖／新竹監獄提供
為讓受刑人在未來復歸社會能有專業技能，新竹監獄與佛教慈濟慈善基金會合作辦理「手沖咖啡技能訓練班」，邀來新竹「井井咖啡廳」專業講師群提供技術指導，讓受刑人培養沖咖啡相關技能，增進學員重返社會的競爭力。

新竹監獄與財團法人中華民國佛教慈濟慈善基金會合作辦理「手沖咖啡技能訓練班」，由新竹「井井咖啡廳」專業講師群提供技術指導，課程內容多元，包括咖啡概論、精品與商業咖啡的差別、咖啡基礎沖煮教學、介紹各產地風味咖啡及義式拉花教學課程等專業知識，培養手沖咖啡相關技能。

典獄長曾文欽說，技能訓練對受刑人未來復歸社會非常重要，鼓勵受刑人保持熱愛學習的心態並繼續前行，這次「手沖咖啡技能訓練班」與產業界師資的實務經驗互相結合，傳授專業知識與技巧，著重在實務技術養成，學員出監後如有意願從事咖啡相關產業，可藉由更生保護會的「圓夢貸款計畫」，讓有創業相關技能或工作經歷。

曾文欽指出，缺乏資金的更生人自有受保護人身分開始起算，五年內還可申請圓夢創業貸款，從微型創業開始邁開人生的步伐，描繪新的人生藍圖。

新竹監獄近日也舉行第一期學員手沖咖啡結訓及成果評測，由井井咖啡廳負責人陳璽文主持評分，藉此宣導咖啡產業相關資訊並提供新竹縣關西鎮的馬武督咖啡合作社就業機會，以重建受刑人出獄後生活，跟社會的脈動結合。並邀來新竹市十八尖山黑狼5號咖啡單車老闆曾志勳於現場展示行動咖啡單車，介紹沖泡咖啡基本裝備、配件拆卸方法及擺攤經驗等，提供即將出監受刑人多元化的創業方向。

除了手沖咖啡技能訓練，新竹監獄2006年也成立犬訓班，讓受刑人訓練流浪犬，犬訓場地逐年擴充設備，已有兩公尺跳板、跳屋、寵物隧道、蹺蹺板、擺桿等設備，收容人透過犬隻訓練，跟狗的互動學習對教化收容人幫助很大，流浪狗受訓練後服從度高可以找到理想的領養家庭，收容人、流浪狗都受益，也達到宣傳愛護動物、尊重生命的效果。

新竹 受刑人

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