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美髮店前一袋濕毛巾竟遭竊？ 78歲老人以為是粽子起貪念

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

78歲林姓老人以為美髮店前一袋濕毛巾是粽子，起貪念偷走。記者周宗禎／翻攝
78歲林姓老人以為美髮店前一袋濕毛巾是粽子，起貪念偷走。記者周宗禎／翻攝
台南永康一家美髮店店長昨天下午發現店門口近百條濕毛巾遭竊報警，小偷騎沒車牌電動車，鑽進沒有監視器小巷子。員警只好土法練鋼在附近巷弄找尋，警員許仲和、謝冠陞找近兩小時發現同款電動車還有78歲林姓老人涉案。沒前科的林姓老人供稱，因以為掛在店前的是一袋粽子，一時起貪念才會偷走。

林姓老人供稱，路過美髮店的時候，看到掛店前掛一個大袋子，推了一下感覺很重以為裡面是粽子，突然有了想偷的念頭、拿了就走，「因為沒犯過罪很緊張」，害怕被抓沿路都沒有停下打開來看，回家才知道是濕毛巾。

永信派出所所長王建智說，林嫌沒有前科也沒有最近交通違規紀錄。他表示回家才發現是用過的毛巾，當然很失望，因為只能當抹布用，他自稱「一生清白」、從沒犯過法，沒想到年紀大了腦袋不清楚，竟然會為了一袋濕毛巾犯罪，非常後悔。

美髮店店長表示，這一批用過的毛巾正準備送洗，價值不高，但因連假生意好，遭竊毛巾數量多影響生意才報案。永康分局今天表揚永信派出所員警，雖民眾報案失竊物品價值不高，仍積極在兩小時內尋獲破案。

78歲林姓老人騎電動機車偷走美髮店前一袋濕毛巾，警員在小巷子找到。記者周宗禎／翻攝
78歲林姓老人騎電動機車偷走美髮店前一袋濕毛巾，警員在小巷子找到。記者周宗禎／翻攝

粽子 偷竊

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