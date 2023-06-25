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主播遭詐團盜照冒用成立投資群組 新北男781萬積蓄飛了

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

主播周玉琴遭盜用照片、冒名招攬投資理財，她也在臉書鄭重發文聲明「這些不實廣告與她完全無關，提醒大家千萬不要上當受騙」，但仍有人受騙，新北新店陳姓男子遭詐781萬積蓄，發覺遭詐報案，與警方配合，逮捕港籍王姓男車手，依詐欺罪嫌送辦。

據了解，69歲陳男已退休，日前在家滑臉書時，看到周玉琴遭冒用的詐騙文，一時心動加入投資群組，就此踏入深淵，陸續遭詐781萬元積蓄。

陳男日前再度接到詐團傳訊息，要求再面交4百萬元，他才覺醒，前往新店警分局碧潭派出所報案，警方請他配合誘逮車手，陳男依約前往新店區三民路面交，警方趁24歲王男取款時上前逮人，查扣2隻智慧型手機、1張已書寫現儲憑證收據、1張工作證等證物。

王男落網後否認犯行，供稱是接獲通知幫忙取款，不知道是幫詐團取款，警方詢後仍依詐欺罪嫌送辦，並持續向上溯源。

主播遭詐團盜照冒用成立投資群組，新北男781萬積蓄飛了。記者李易昌／翻攝
主播遭詐團盜照冒用成立投資群組，新北男781萬積蓄飛了。記者李易昌／翻攝
主播遭詐團盜照冒用成立投資群組，新北男781萬積蓄飛了。記者李易昌／翻攝
主播遭詐團盜照冒用成立投資群組，新北男781萬積蓄飛了。記者李易昌／翻攝
主播遭詐團盜照冒用成立投資群組，新北男781萬積蓄飛了。記者李易昌／翻攝
主播遭詐團盜照冒用成立投資群組，新北男781萬積蓄飛了。記者李易昌／翻攝
主播遭詐團盜照冒用成立投資群組，新北男781萬積蓄飛了。記者李易昌／翻攝
主播遭詐團盜照冒用成立投資群組，新北男781萬積蓄飛了。記者李易昌／翻攝
主播遭詐團盜照冒用成立投資群組，新北男781萬積蓄飛了。記者李易昌／翻攝
主播遭詐團盜照冒用成立投資群組，新北男781萬積蓄飛了。記者李易昌／翻攝

車手 詐欺 詐騙

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