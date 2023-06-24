繳不出9萬罰金「尿遁」躲緝 他蹲10分鐘走出見警傻了

李男因酒駕繳不出9萬罰金又無故失聯，遭宜蘭地檢署發布通緝。日前他與友人在新北市三重區被警攔下盤查，李男謊報他人身分又藉故尿遁，警尾在附近一處工寮外守著，10分鐘後李男以為躲過警方查緝，從容走出見警當場嚇傻，經查李男是通緝犯帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。

據了解，李姓男子（34歲）平常以打臨工維生，因酒駕沒錢繳9萬元罰金，又無故失聯沒報到，遭宜蘭地檢署發布通緝。日前傍晚5時許，他搭乘黃姓友人所駕駛的一輛小貨車，一路從宜蘭來開至新北市三重區，準備到疏洪西路一處工地打工。途中行經三重區重新路五段317巷3弄，因車行速度過慢被警方攔下盤查。

李男下車受檢，先是謊報他人身分證號碼，旋即以「我尿很急要去上廁所」為謊，不顧警方還沒確認身分，便自顧自地快步走離，消失眾人眼前。員警趕緊盤查黃男身分確認沒有異狀，旋即透過黃男所指，前往附近一處工寮外等候。

二重派出所所長陳子杰、警員邱偉恆在外等了10分鐘，李男以為逃過警方追查，大搖大擺地走出工寮外，突然眼前兩警出現，他當場嚇住乖乖接受盤查，經警一查確認李男是通緝犯帶回偵辦。