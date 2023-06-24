快訊

獨／福島氚廢水排放在即 我漁民憂這事「沒這麼簡單」

私幼案／侯友宜競選團隊告發賴清德、戴瑋姍：散發假訊息違反社維法

瓦斯管突掉下…廚房就爆炸 住戶驚魂裸逃掛急診

繳不出9萬罰金「尿遁」躲緝 他蹲10分鐘走出見警傻了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

李男因酒駕繳不出9萬罰金又無故失聯，遭宜蘭地檢署發布通緝。日前他與友人在新北市三重區被警攔下盤查，李男謊報他人身分又藉故尿遁，警尾在附近一處工寮外守著，10分鐘後李男以為躲過警方查緝，從容走出見警當場嚇傻，經查李男是通緝犯帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。

據了解，李姓男子（34歲）平常以打臨工維生，因酒駕沒錢繳9萬元罰金，又無故失聯沒報到，遭宜蘭地檢署發布通緝。日前傍晚5時許，他搭乘黃姓友人所駕駛的一輛小貨車，一路從宜蘭來開至新北市三重區，準備到疏洪西路一處工地打工。途中行經三重區重新路五段317巷3弄，因車行速度過慢被警方攔下盤查。

李男下車受檢，先是謊報他人身分證號碼，旋即以「我尿很急要去上廁所」為謊，不顧警方還沒確認身分，便自顧自地快步走離，消失眾人眼前。員警趕緊盤查黃男身分確認沒有異狀，旋即透過黃男所指，前往附近一處工寮外等候。

二重派出所所長陳子杰、警員邱偉恆在外等了10分鐘，李男以為逃過警方追查，大搖大擺地走出工寮外，突然眼前兩警出現，他當場嚇住乖乖接受盤查，經警一查確認李男是通緝犯帶回偵辦。

偵詢時李男供稱，是繳不出罰金才選擇逃避，想藉「尿遁」拚看看能否躲過，沒想到在廁所蹲了一陣子，還是在門口被警方抓到。警詢後依法解送李男歸案。

李男因酒駕沒錢繳納9萬罰金被發布通緝，遭警攔查解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
李男因酒駕沒錢繳納9萬罰金被發布通緝，遭警攔查解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
李男因酒駕沒錢繳納9萬罰金被發布通緝，遭警攔查解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
李男因酒駕沒錢繳納9萬罰金被發布通緝，遭警攔查解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
李男因酒駕沒錢繳納9萬罰金被發布通緝，遭警攔查解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
李男因酒駕沒錢繳納9萬罰金被發布通緝，遭警攔查解送歸案。記者曾伯愷／翻攝

通緝 宜蘭

延伸閱讀

台南警端節3天查獲14件酒駕 酒駕肇事較去年同期少19件

陸軍257旅二兵端午連假酒駕 恐被汰除

影／國軍步訓部訓員酒駕自撞山壁 酒測值高達0.94遭軍方重懲

淡水遶境他當街抽毒菸 見警吞菸避查卻因一個動作栽了

相關新聞

影／驚險瞬間！新北公車撞倒機車 只差一步騎士險被輾過

盧男昨晚開著一輛公車經過新北市新莊區中華路，不慎與黃姓女騎士發生擦撞，黃女跌摔倒在地險被公車輾過。警、消獲報趕抵檢視黃女...

台東下海打魚失聯的阿美族藝術家今早尋獲 已無生命跡象

台東長濱鄉長光部落的阿美族藝術家拉飛．邵馬，昨天下午與2名友人下海打魚，為今天部落海祭準備祭儀漁獲，未料，2名友人傍晚上...

高雄楠梓百慕達資源回收場深夜大火 回收物燒光光

位於高雄楠梓區有「百慕達」之稱的一家資源回收場，昨深夜11時37分許傳出火警，由於堆放都是易燃回收物，火勢一發不可收拾，...

繳不出9萬罰金「尿遁」躲緝 他蹲10分鐘走出見警傻了

李男因酒駕繳不出9萬罰金又無故失聯，遭宜蘭地檢署發布通緝。日前他與友人在新北市三重區被警攔下盤查，李男謊報他人身分又藉故...

影／高雄男路倒猝死 警發現他從醫院走出畫面留下生前最後一刻

高雄市蔡姓男子昨下午4時許從義大醫院就醫後，徒步走在義大路上，突然瞬間倒下，路過民眾見狀報警，警方趕抵現場，發現蔡男已猝...

端午連假不平靜 花蓮連3天高山症救援 消防空勤齊出動

連續3天，花蓮縣消防局今天再接獲高山症救援通報，一名33歲彭姓山友攀奇萊東稜，出現嘔吐、四肢無力等疑似高山症的症狀，在三...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦