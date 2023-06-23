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影／員警追違規闖紅燈機車 十字路口擦撞小貨車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和警分局安平派出所曾姓員警今天追違規闖紅燈機車，於十字路口與小貨車發生擦撞，所幸僅輕傷，就醫後無大礙。

中和警分局安平派出所曾姓員警今天上午6時許，巡邏經過中和與永和交界的永和區中正路2巷口，見一名機車騎士闖紅燈，才開啟警用機車警笛，加油後騎出巷口，欲上前攔查時，正好與李姓男子所駕駛的小貨車發生擦撞，當場連人帶車倒地。

好在曾員才剛騎出巷口，就撞上小貨車，還好才剛啟動，車速還不算快，僅手部及膝蓋擦挫傷，就醫後無大礙，但也只能眼睜睜看著違規闖紅燈的機車騎士從眼前消失。

永和警分局交通分隊員獲報也迅速派員到場處理，雙方實施酒精濃度檢測，酒測值均為零。至於雙方車損部分，將待永和交通分隊初判表完成後，再依雙方相關肇責比例來協調車損賠償事宜。

新北市中和警分局安平派出所曾姓員警今天追違規闖紅燈機車，於十字路口與小貨車發生擦撞，所幸僅輕傷，就醫後無大礙。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警分局安平派出所曾姓員警今天追違規闖紅燈機車，於十字路口與小貨車發生擦撞，所幸僅輕傷，就醫後無大礙。記者王長鼎／翻攝

新北市中和警分局安平派出所曾姓員警今天追違規闖紅燈機車，於十字路口與小貨車發生擦撞，所幸僅輕傷，就醫後無大礙。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警分局安平派出所曾姓員警今天追違規闖紅燈機車，於十字路口與小貨車發生擦撞，所幸僅輕傷，就醫後無大礙。記者王長鼎／翻攝

永和 機車騎士 交通違規

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